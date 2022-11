Niega Córdova que buscará cargo al dejar el INE

CDMX.- El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, afirmó que no buscará ningún cargo público una vez que termine su periodo. Subrayó que “no somos iguales, no me interesa ningún cargo público”.

“El 4 de abril me podrán encontrar, cómo lo he venido insistiendo una y otra vez desde hace ocho años y medio, en mi cubículo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM”, expuso.

A pregunta expresa, también negó que vaya a buscar la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Al terminar el “Foro internacional: periodismo e integridad electoral”, también señaló que si la reforma electoral no se aprueba en el Congreso, será resultado de la falta de trabajo político para crear consensos.

“Y si no pasa (la reforma), no pasa. Eso es normal en una democracia. Eso quiere decir que no se hizo el trabajo político necesario para construir consensos”, dijo.

“Desde mi punto de vista, hay una profunda ignorancia y un desconocimiento de cómo funciona el INE. Quién crea que las estructuras de capacitación pueden hacer lo mismo que las estructuras de organización en un proceso electoral, simple y sencillamente desconoce cómo funciona el sistema electoral, al menos con las reglas actuales”, manifestó Córdova.