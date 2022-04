NL: ¡Regresa, muñequita! La súplica de Dolores Bazaldúa, mamá de Debahni Escobar

Monterrey, Nuevo León.- Bajo un calcinante sol de unos 40 grados y entre brechas y matorrales, pero con el corazón en la mano con la esperanza de encontrar a su única hija, los padres de Debahni Escobar Bazaldúa, buscan a la jovencita, quien desapareció el pasado 9 de abril, en Escobedo, Nuevo León, después de haber asistido a una fiesta en una quinta.

Dolores Bazaldúa y Mario Escobar junto con autoridades, familiares, amigos, voluntarios e integrantes de colectivos han emprendido una jornada de rastreo para localizar a la joven de apenas 18 años.

Con el dolor de una madre que desconoce el paradero de su hija, Bazaldúa confesó que estos han sido los peores días de su vida porque no quiere ni regresar a su casa para no toparse con el vacío de no encontrar a Debahni en ella.

“Necesito encontrar a mi hija, porque no quiero ni llegar a mi casa, no quiero encontrar ese vacío en ella”, confesó ocultando su dolor tras sus gafas.

Compartió que Debahni es la única hija que tienen y la adoran.

“Es la única hija que tenemos. Te adoramos, muñequita, regresa. Las personas que la tienen o donde esté o donde se encuentre, que me la regresen”, dijo.

Comentó que este es el quinto día que no tienen noticias de su pequeña.

“Yo estoy segura de que hoy, vamos a tener una noticia, a mí mi corazón me lo dice”, compartió.

También solicitó que no dejen de apoyar toda la gente que se ha sumado a la causa.

“No quiero que nos dejen de apoyar porque todas las mamis que han perdido a sus hijos y no saben nada de ellos, yo las entiendo, ahora siento ese dolor que ellos sintieron y les doy gracias por unirse con nosotros para poder localizarla”, solicitó.

De la actuación de la Fiscalía sostuvo que están haciendo todas las investigaciones y sabe que están realizando una buena labor.

“Yo necesito resultados bien positivos de esta investigación”, estableció.

En la entrevista también estuvo Mario Escobar, el papá de Debahni, quien confesó que han emprendido una ardua búsqueda porque quieren agotar todos los recursos para hallar a su hija.

Comentó que siguen la menor pista, atienden todos los mensajes porque su único fin es que la chica regrese a casa, a su lado.