“No es un acto político”, transportistas critican a AMLO por minimizar paro nacional

“Estoy ofendido porque nosotros apoyamos su gobierno y no nos puede decir que somos parte del grupo de choque, no ha investigado. ¿Por qué no nos dan una reunión? Y que me lo diga en la cara”, dijo en una entrevista para Imagen radio.

Ortiz Pacheco aseguró que miembros del gabinete de López Obrador no resuelven, es decir, algunas corporaciones como: la Secretaría de Comunicaciones, Segob, la Secretaría de Seguridad Nacional, la Guardia Nacional, entre otros.