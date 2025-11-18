’No estaban perdidos, andaban de parranda’: funcionario de Tabasco minimiza desapariciones

CDMX.- El secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, generó polémica durante su comparecencia ante el Congreso local al asegurar que, en varios casos, personas reportadas como desaparecidas en realidad “andan de parranda” y sus familiares omiten informar su regreso a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Ante los cuestionamientos de legisladores sobre las cifras de desapariciones, el funcionario afirmó que existen situaciones en las que las personas salen del municipio o incluso del estado sin previo aviso, lo que motiva la denuncia inicial. Sin embargo, al retornar a sus hogares, señaló, ya no se actualiza el estatus ante la autoridad. “A veces regresan y no dan a la Fiscalía el aviso de que ya llegó, porque muchas veces, como dice la canción, no andaban... andaban de parranda”, expresó.

López Obrador informó que el Registro Estatal de Víctimas cuenta actualmente con 805 personas inscritas, de las cuales 84 fueron incorporadas recientemente. Agregó que se han realizado 347 acciones de búsqueda dentro del estado y 688 fuera de la entidad, mientras que el registro histórico de desapariciones asciende a 4 mil 807 casos.

El encargado de la política interna sostuvo además que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública es la autoridad responsable de gestionar los recursos federales en materia de seguridad y evaluar el desempeño policial a través del Centro de Evaluación y Control de Confianza.

Durante su comparecencia, detalló que 7 mil 169 elementos ya cuentan con el Certificado Único Policial, lo que representa al 85.9% de las fuerzas estatales. Aún falta por certificar a mil 180 agentes, equivalentes al 14%.

Las declaraciones del secretario provocaron cuestionamientos entre legisladores, quienes advirtieron que sus comentarios podrían minimizar la problemática de desaparición en la entidad. No obstante, López Obrador defendió que su intención fue explicar que el registro oficial depende del seguimiento de cada caso y la actualización oportuna de información por parte de familiares ante la Fiscalía.

La comparecencia formó parte de la glosa del primer informe de gobierno del mandatario estatal Javier May Rodríguez, en un contexto donde organizaciones civiles han insistido en mejorar los mecanismos de búsqueda y atención a víctimas. Con información de El Universal