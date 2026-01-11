‘No fue accidente’: PAN señala irregularidades tras choque mortal del Tren Interoceánico

CDMX.- El presidente nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero Herrera, advirtió que el descarrilamiento ocurrido el pasado 28 de diciembre en la línea Z del Tren Interoceánico, que dejó 14 personas fallecidas, obliga a una investigación profunda, seria y verificable, al considerar que existen inconsistencias que no pueden quedar sin respuesta.

En un comunicado, el dirigente panista sostuvo que el país necesita “certezas y no explicaciones superficiales”, y exigió justicia para las víctimas y sus familias. Señaló que las circunstancias del siniestro demandan claridad sobre las condiciones de operación, la supervisión y la certificación de la obra.

TE PUEDE INTERESAR:

Romero recordó que auditorías federales y especialistas habían advertido previamente deficiencias en infraestructura, señalización y supervisión del proyecto, lo que —dijo— abre dudas sobre la calidad de los trabajos recientes y la cadena de decisiones públicas que llevaron a su puesta en marcha.

“El desarrollo no está en discusión; lo que se cuestiona es cómo se construyó, cómo se corrigió y cómo se certificó”, enfatizó, al señalar que las advertencias técnicas existían antes del accidente.

TE PUEDE INTERESAR:

El líder del PAN cuestionó además la designación de Gonzalo López Beltrán como “supervisor honorífico” del proyecto, al considerar que se trató de una figura sin capacidad técnica y con acceso a decisiones relevantes, lo que —aseguró— pudo abrir la puerta a conflictos de interés y presuntos actos de corrupción referidos en audios difundidos públicamente.

Añadió que la magnitud del daño obliga a revisar contratos, proveedores y procesos de supervisión, particularmente en el suministro de materiales. Recordó que no es la primera vez que obras prioritarias del gobierno presentan fallas graves, al mencionar descarrilamientos registrados en el Tren Maya entre 2024 y 2025, lo que, a su juicio, revela un problema estructural en la planeación y ejecución.

TE PUEDE INTERESAR:

“Los hechos se repiten bajo un esquema de opacidad y prisa política. El problema no es el terreno ni la mala suerte: es la forma de gobernar”, afirmó.

Romero Herrera indicó que el PAN presentó denuncias ante la FGR y autoridades anticorrupción por presunto uso indebido de recursos, negligencia criminal, irregularidades técnicas y posibles conflictos de interés. “El PAN no solo señala: denuncia y actúa”, subrayó.

Finalmente, detalló que Acción Nacional exige un peritaje técnico independiente, la revisión integral del Tren Interoceánico y del Tren Maya para prevenir riesgos futuros, transparencia total en contratos y dictámenes, investigaciones penales y administrativas sobre la cadena de decisiones y la suspensión temporal del servicio hasta garantizar seguridad plena. “No buscamos frenar el desarrollo, sino asegurar obras seguras y libres de corrupción”, concluyó. Con información de El Universal