Ante la cantidad de delitos el alcalde panista declaró que a él no le toca atender los homicidios y la inseguridad en la ciudad que gobierna.

“Lamentablemente aún cuando no es competencia de nosotros, no es competencia del municipio, todo lo que es ese tipo de delincuencia es otra competencia, no nosotros”, aseveró el munícipe.

Las declaraciones del presidente municipal de Celaya se dan luego del asesinato de un elemento de la policía local y 24 elementos más, además de cuatro masacres en lo que va del año.

De acuerdo con el diario nacional Excélsior, aunque han buscado entrevistas con el edil, la dirección de Comunicación Social ha evitado todo tipo de contacto.