‘No nos subordinamos’: SRE frena a Trump y marca límites a la cooperación contra el narco

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/ 13 marzo 2026
    ‘No nos subordinamos’: SRE frena a Trump y marca límites a la cooperación contra el narco
    La SRE reiteró que la colaboración bilateral se rige por los principios de respeto a la soberanía. ESPECIAL
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por Vanguardia

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Recalcó que las operaciones se planean y ejecutan con fuerzas mexicanas, con intercambio de inteligencia y resultados recientes contra el crimen

CDMX.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sostuvo que la cooperación con Estados Unidos en el combate al narcotráfico y al crimen organizado se mantiene, pero “siempre con pleno respeto a nuestra soberanía e integridad territorial, con confianza mutua y sin subordinar”.

La dependencia respondió a señalamientos recientes del presidente Donald Trump, quien cuestionó que la presidenta Claudia Sheinbaum rechace una intervención del Ejército estadounidense para perseguir a líderes del narcotráfico. La cancillería subrayó que las operaciones en esta materia las planean y llevan a cabo las fuerzas armadas mexicanas.

En un comunicado, la SRE afirmó que, no obstante, se mantiene una estrecha colaboración con agencias de seguridad de Estados Unidos, conforme al Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley.

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La Secretaría señaló que el gobierno de México actúa con base en su estrategia nacional de seguridad y en estricto apego a sus leyes contra la delincuencia organizada y la impunidad, y agregó que la relación con Estados Unidos ha alcanzado “niveles históricos de colaboración” para enfrentar retos compartidos de tráfico de drogas y armas.

De acuerdo con la cancillería, el intercambio de información e inteligencia, junto con acciones del Gabinete de Seguridad, ha derivado en operativos recientes contra generadores de violencia.

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Como ejemplo, citó el abatimiento de Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, ocurrido el 22 de febrero, así como la detención y posterior traslado a Estados Unidos de Samuel “N”, identificado como uno de los fugitivos más buscados por el FBI.

También reportó que esta semana se aseguraron en Colima más de 270 kilos de fentanilo, equivalente a aproximadamente 14 millones de dosis, según la estimación difundida en el comunicado.

La SRE reiteró que la colaboración bilateral se rige por los principios de respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación.

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