’Acabar con los privilegios da resultados’... Sheinbaum sobre Plan B

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México
/ 13 marzo 2026
    ’Acabar con los privilegios da resultados’... Sheinbaum sobre Plan B
    La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que “acabar con los privilegios da resultados” al explicar el Plan B de la reforma electoral, que busca reducir gastos políticos y redirigir recursos a estados. VANGUARDIA/ARCHIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el Plan B de la reforma electoral, al asegurar que eliminar privilegios en estructuras políticas permitirá redirigir recursos hacia estados y municipios

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió públicamente el llamado Plan B de la reforma electoral, una propuesta que su gobierno enviará al Congreso y que plantea recortes en estructuras políticas consideradas costosas, particularmente en los congresos locales.

Durante La Mañanera del Pueblo, realizada esta vez desde Colima, la mandataria sostuvo que eliminar privilegios dentro del aparato político puede generar beneficios directos para la población. Según explicó, el objetivo central es redirigir recursos públicos hacia estados y municipios.

En ese contexto, Sheinbaum reiteró que la política de austeridad republicana se mantiene como uno de los pilares de su administración, al considerar que la reducción de gastos en la burocracia política puede traducirse en mayores recursos para programas y proyectos dirigidos a la ciudadanía.

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“ACABAR CON LOS PRIVILEGIOS DA RESULTADOS”

Durante su intervención, la presidenta defendió la estrategia de gobierno basada en la austeridad y en la reducción de privilegios dentro del sector público. Para la mandataria, este enfoque ha permitido avanzar en distintos indicadores sociales.

“La honestidad da resultados, acabar con los privilegios da resultados, apoyar al que menos tiene da resultados, un gobierno que se dedica a gobernar y no a la frivolidad da resultados”, expresó.

Sheinbaum explicó que la propuesta busca reducir gastos que actualmente se destinan a estructuras políticas o administrativas. Bajo el planteamiento del Plan B, parte de esos recursos podrían ser redirigidos a proyectos y necesidades prioritarias en estados y municipios.

La mandataria señaló que el rediseño del gasto público busca reforzar el enfoque social del gobierno federal, priorizando programas y acciones que impacten directamente en la vida cotidiana de la población.

AUSTERIDAD Y RESULTADOS EN SEGURIDAD Y POBREZA

La presidenta también vinculó la política de austeridad con avances que, según su gobierno, se han registrado en distintos indicadores sociales en el país.

En su mensaje, Sheinbaum reiteró que el principio rector de su administración es evitar excesos dentro del aparato gubernamental. Bajo esa lógica, sostuvo que el gobierno debe mantener cercanía con la población y administrar los recursos públicos con responsabilidad.

“Un gobierno que cree en su pueblo da resultados y así como se han dado resultados en la disminución de la pobreza, de igual manera estamos dando resultados en la disminución de la violencia”, afirmó.

De acuerdo con la mandataria, la iniciativa que será enviada al Congreso forma parte de un paquete de acciones orientadas a fortalecer la eficiencia del gasto público y mantener el principio político que ha marcado a su movimiento.

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DATOS CURIOSOS SOBRE EL PLAN B ELECTORAL

· El concepto de austeridad republicana ha sido uno de los ejes centrales del proyecto político impulsado por el actual gobierno federal.

· El Plan B de la reforma electoral plantea revisar gastos administrativos en distintos niveles de gobierno.

· La frase “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre” se ha convertido en una de las expresiones más repetidas dentro del discurso político de austeridad en México.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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