‘No será de escritorio’: Segob promete reforma electoral legitimada por ‘la voz del pueblo’

CDMX.- La secretaria de Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que “sí habrá reforma electoral, con todos” y que la propuesta será legitimada por “la voz del pueblo”, al participar en la plenaria del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados.

En el contexto de la discusión pública sobre cambios electorales, la funcionaria sostuvo que la iniciativa no será “de escritorio” y aseguró que se construye con participación de diversos sectores. Señaló que la opinión se recabó mediante 63 audiencias públicas organizadas por una comisión presidencial, realizadas en México y también con migrantes en Estados Unidos.

Rodríguez detalló que en esos foros se reunieron mil 353 propuestas: 281 de la Ciudad de México, 586 de los estados, 100 desde Estados Unidos y 376 a través del sitio oficial del proceso. Añadió que “hay claridad en los tiempos” y que el Congreso tendrá su “momento soberano” para debatir y votar con todas las fuerzas representadas.

En su mensaje ante legisladores, llamó a la “lealtad absoluta” al proyecto de la llamada 4T y afirmó que “no tienen derecho a fallar” en el apego a los planes de la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar que el respaldo popular a la mandataria exige disciplina política y continuidad en la agenda.

Al término de su participación, y al ser cuestionada sobre si el proceso avanzaría aun sin el apoyo del Partido del Trabajo o del Partido Verde Ecologista de México, respondió: “Sí habrá, con todos”, y descartó que su referencia a la lealtad tuviera “dedicatoria”, al afirmar que fue “un agradecimiento”.

La titular de Gobernación pidió a los diputados de su bancada mantener el impulso para concretar reformas pendientes y mencionó, entre otras, cambios al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales y la propia reforma electoral. En el mismo espacio, resaltó que el gobierno federal rechaza xenofobia, racismo, exclusión y violencia, y defendió la relación bilateral destacando la aportación de los connacionales.

En el plano institucional, informó que se prepara un anuncio sobre atención especial a jóvenes en riesgo y, por otro lado, afirmó que se desplegó atención “inmediata y permanente” tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico, con un puesto de mando en Ixtepec para acompañar a familias con servicios médico, psicológico y jurídico.

El posicionamiento de Gobernación se dio en la antesala del inicio del periodo ordinario de sesiones, con el planteamiento de que la iniciativa llegue al Congreso con insumos de audiencias públicas y con la expectativa de que el debate legislativo se desarrolle bajo el argumento de participación social y legitimidad popular. Con información de La Jornada