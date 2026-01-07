No son los perros: Congreso señala a dueños irresponsables tras ataques en CDMX

CDMX.- La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México aprobó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría del Medio Ambiente, la Agencia de Atención Animal y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial a fortalecer las campañas de información y sensibilización sobre la tutela responsable de animales de compañía, con el objetivo de prevenir ataques de perros derivados de una supervisión deficiente.

Al presentar el acuerdo, la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Yolanda García, sostuvo que los ataques han contribuido a estigmatizar ciertas razas, cuando en realidad —dijo— el comportamiento agresivo no obedece a la naturaleza del animal, sino a la ausencia de una tutela responsable por parte de quienes los tienen a su cargo.

“Este no es un tema menor ni aislado. La falta de supervisión, el abandono, la omisión de cuidados básicos y la irresponsabilidad humana pueden derivar en consecuencias irreparables”, señaló, al recordar que existen casos documentados con lesiones de diversa gravedad e incluso pérdida de la vida por ataques en el espacio público.

La legisladora subrayó que los ataques no deben normalizarse, pero también advirtió que hay animales abandonados, mal socializados o privados de condiciones mínimas de bienestar. “Es indispensable decirlo con claridad: el problema no son los perros, el problema es la tutela irresponsable”, afirmó.

García detalló que estudios académicos y científicos confirman que la mayoría de las mordeduras y agresiones son prevenibles mediante medidas básicas como supervisión constante, uso de correa, socialización temprana y educación del tutor. Añadió que organismos internacionales de salud pública reconocen que la prevención depende, en gran medida, de la conducta humana, no de una supuesta agresividad natural de los animales.

“La tutela responsable no es sólo alimentar a un animal; implica garantizar su bienestar físico y emocional, evitar que deambule libremente, controlar su conducta en espacios públicos y asumir plenamente la responsabilidad de su cuidado”, explicó. Cuando estas obligaciones se incumplen —agregó— se vulneran tanto los derechos de las personas a un entorno seguro como los derechos de los animales a una vida digna.

Por ello, insistió en la urgencia de reforzar las campañas dirigidas a dueñas y dueños de perros para promover prácticas responsables y prevenir riesgos. El Punto de Acuerdo fue aprobado por unanimidad de la Comisión Permanente. Con información de El Universal