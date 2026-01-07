$!Plan Michoacán: SSPC y Defensa Nacional detienen a 12 personas e inhabilitan toma clandestina

Entre el 10 de noviembre de 2025 y el 6 de enero de 2026, las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia permitieron la detención de 346 personas, el aseguramiento de 163 armas de fuego, más de 13 mil cartuchos, drogas, explosivos, vehículos y sustancias químicas, así como la inhabilitación de 50 tomas clandestinas y 22 campamentos, de acuerdo con el Gabinete de Seguridad.

En el operativo más reciente, fuerzas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y autoridades locales, detuvieron a 12 personas.

Durante estas acciones se aseguró un arma de fuego, 17 cartuchos, 11 vehículos, dinero en efectivo y se inhabilitó una toma clandestina.

Las autoridades informaron que se realizaron recorridos a pie, patrullajes y labores de proximidad social en municipios como Aguililla, Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Coalcomán, Cuitzeo, Jiquilpan, Morelia, Nuevo San Juan, Parácuaro, Parangaricutiro, Queréndaro, Tangamandapio, Uruapan, Villa Madero, Zamora, Zinapécuaro y Zitácuaro.