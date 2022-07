‘Nosotros no somos perversos’: AMLO descarta que denuncia contra Peña Nieto sea por elecciones de 2023

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró esta mañana que el planteamiento de su Gobierno no es perseguir a nadie, esto luego de informar sobre la investigación contra el exmandatario Enrique Peña Nieto.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador reiteró que ‘no es mi fuerte la venganza’, tras las acusaciones de algunos opositores de perseguir a algunos políticos previo a las elecciones de 2023.

En este sentido, indicó que se solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que presentara la información ante la Fiscalía General de la República (FGR).

“Nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie, pero nuestros adversarios hablan de pactos, de acuerdos, entonces quisieran que nosotros ocultáramos información”, señaló AMLO sobre la investigación contra Peña Nieto.

Por otra parte, Andrés Manuel dijo ‘a los cuatro vientos’ que en su momento le agradeció ‘al licenciado Peña Nieto’ porque no se metió, “como lo hizo Fox y Calderón”, en el proceso de elección presidencial. Esto en referencia a su acusación de robo de la presidencia en 2006.

“A mí me dañaron, no a mí solo, dañaron al pueblo, porque si no se hubiesen robado la elección de 2006, no estaría así el país, yo no hubiera declarado la guerra contra el narcotráfico como lo hizo Calderón”, aseveró.

LA VENGANZA NO ES MI FUERTE

AMLO también respondió a quienes cuestionaron la actual investigación contra Enrique Peña Nieto, pues aseguraron que se trata de una estrategia previa a las elecciones de 2023.