Nuevo Auditor Superior promete ‘un México sin corrupción’ y ordena cerrar paso a la impunidad

CDMX.- Aureliano Hernández Palacios Cardel, Auditor Superior de la Federación, dirigió su primer mensaje público a servidoras y servidores públicos del país, al iniciar formalmente su encargo al frente del máximo órgano fiscalizador.

En su primer día en el cargo, aseguró que “un México sin corrupción es posible” y llamó a quienes integran el servicio público a asumir esa convicción. “Quiero agradecerles por creer, como yo, que un México sin corrupción es posible y que está en nuestras manos hacerlo realidad”, declaró.

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El Auditor Superior anunció que su administración estará guiada por tres principios durante los próximos ocho años. “Primero: La corrupción, en los lugares donde todavía existe, es inaceptable. Segundo: Estamos aquí para proteger los recursos del pueblo. Tercero: Es momento de terminar con la impunidad”, aseveró.

Hernández Palacios Cardel sostuvo que la fortaleza de la Auditoría Superior se sustenta en la solidez de sus resultados, la calidad de su trabajo, la celeridad de sus procesos y la credibilidad que genere ante la sociedad. “Debemos consolidar el prestigio que se le exige a nuestra institución”, afirmó.

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Planteó que el órgano fiscalizador debe seguir evolucionando como una institución moderna, con capacidades técnicas sólidas, personal altamente especializado y herramientas tecnológicas de vanguardia, como parte de un proceso de fortalecimiento institucional.

En ese marco, subrayó la relevancia de la relación con la ciudadanía y pidió priorizar su atención. “Y, lo más importante, hoy más que nunca, el ciudadano debe ser valorado, empoderado y escuchado. La lucha contra la corrupción no puede sostenerse únicamente desde dentro de la institución”, dijo.