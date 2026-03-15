Se centra conversación digital en movilizaciones por el 8M y la reforma electoral

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México
/ 15 marzo 2026
    Se centra conversación digital en movilizaciones por el 8M y la reforma electoral
    Las demandas de las mujeres durante las movilizaciones del 8M fueron uno de los temas más debatidos en las redes sociales. Cuartoscuro

Redes sociales debaten sobre estos dos temas que marcaron la agenda pública de la semana

La conversación sociodigital en México durante la semana del 5 al 11 de marzo se concentró principalmente en las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer y en el debate político por la reforma electoral, temas que generaron polarización y alto volumen de interacciones en redes sociales.

De acuerdo con el reporte Análisis de la Conversación Sociodigital y Riesgos Políticos de MW Group, los contenidos relacionados con política representaron 19% del total de la conversación analizada en la red social X, mientras que otros temas se distribuyeron entre entretenimiento (44%), deportes (29%) e internacional (6%).

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$!El rechazo de la reforma electoral fue la gran discusión política, luego que el PT y el Verde se rebelaran a la 4T.
El rechazo de la reforma electoral fue la gran discusión política, luego que el PT y el Verde se rebelaran a la 4T. Graciela López Herrera

Uno de los principales detonantes del debate digital fue la votación en la Cámara de Diputados sobre la reforma electoral impulsada por el gobierno federal. La discusión generó fuertes reacciones entre simpatizantes y opositores del oficialismo.

El análisis identifica que 37.6% de las narrativas relacionadas con el tema provinieron de simpatizantes de Morena que criticaron al Partido del Trabajo y al Partido Verde por votar en contra de la iniciativa, a quienes acusaron de “traición” y advirtieron que el castigo se verá en las urnas.

Al mismo tiempo, 19.4% de los mensajes advirtieron riesgos en la reforma al considerarla una propuesta con tintes autoritarios que podría concentrar poder político, mientras que 14.6% celebró el rechazo legislativo al señalar que demuestra que es posible frenar al partido gobernante.

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En paralelo, el movimiento feminista también dominó la agenda digital con motivo del 8 de marzo. La conversación incluyó testimonios de violencia, apoyo a las movilizaciones y críticas a autoridades, pero también mensajes de burla o rechazo hacia las protestas.

$!Las manifestaciones del domingo de la semana pasada fueron uno de los grandes temas en la agenda nacional.
Las manifestaciones del domingo de la semana pasada fueron uno de los grandes temas en la agenda nacional. Graciela López Herrera

Entre los temas más difundidos destacaron relatos de mujeres que compartieron experiencias de abuso, desapariciones y feminicidios, lo que representó 25.8% de las narrativas identificadas.

Además, surgieron polémicas virales, como el caso de un hombre exhibido durante una marcha en Tlaxcala por presuntamente ser deudor alimentario, así como críticas a la presencia de figuras políticas durante los actos conmemorativos.

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El informe también detectó que la conversación digital sobre riesgos políticos estuvo marcada por la movilización del 8M, considerada un factor de agitación civil dentro del monitoreo del periodo.

En conjunto, el análisis muestra que la agenda pública digital de la semana estuvo dominada por la discusión política y las demandas sociales vinculadas a los derechos de las mujeres, reflejando un entorno de alta polarización en redes sociales.

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Javier Rodríguez

Javier Rodríguez

Periodista, editor. Cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León, con diplomados en periodismo por la UNAM, UDLAP, Ibero y la Fundación Gabo. Cuenta con un diplomado en Comunicación Corporativa por la Universidad Anáhuac.

Ha sido editor de portada de El Guardián, jefe de Información en El Mundo de Córdoba y editor de reportajes en Obras, de Grupo Expansión.

Desde 2015 es editor de portada en Vanguardia, así como líder de la mesa de Nacional, Internacional, Dinero y Opinión.

Ha publicado y colaborado en medios como Vanguardia, El Guardián, Grupo Radio Alegría, Multimedios, Reporte Índigo, Televisa, CNN en Español, Obras, Expansión, Mediotiempo... y hasta en Quién.

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