Conagua impulsa programa nacional de desazolve para enfrentar temporada de lluvias

CDMX.- El gobierno federal puso en marcha un programa integral de desazolve de ríos y drenajes para reducir el impacto de las lluvias en distintas regiones del país, informó Efraín Morales, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Durante la conferencia mañanera encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario destacó que las labores forman parte del Fondo de Infraestructura Social, mediante el cual se realizan más de seis mil obras con una inversión aproximada de 11 mil millones de pesos en trabajos de drenaje y saneamiento en municipios.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Sheinbaum busca recaudar 42 mil mdp con nuevos impuestos de la Ley de Ingresos

Morales señaló que los proyectos incluyen desazolve, enrocamiento, bordos de protección y muros de contención en estados como Guerrero, Tabasco, Estado de México, Tlaxcala, Veracruz, Querétaro y Chiapas, zonas donde históricamente las lluvias han provocado inundaciones.

Uno de los casos más representativos, dijo, es el Colector de Chalco, en el Estado de México, obra que permitió mitigar afectaciones en las colonias De las Culturas y Jacalones, donde por primera vez en dos décadas no se registraron daños graves durante la temporada de lluvias.

TE PUEDE INTERESAR: Redujeron drásticamente inversión para prevenir inundaciones en sexenios de AMLO y Peña Nieto

El titular de Conagua subrayó que estos trabajos buscan prevenir emergencias y recuperar la capacidad hidráulica de ríos y canales, luego de años en que la inversión en infraestructura hídrica se redujo.

De acuerdo con cifras del Primer Informe de Gobierno, la inversión para prevenir inundaciones durante el sexenio anterior fue de 25 mil 94 millones de pesos, 44% menos que lo ejercido en el periodo de Enrique Peña Nieto (45 mil 62 millones), y muy por debajo de lo destinado durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa (50 mil 280 millones).

Especialistas advierten que esta reducción presupuestal ha limitado el mantenimiento de canales y drenajes, factor que explica parte de los daños recientes provocados por lluvias intensas en distintas regiones del país. Con información de El Universal