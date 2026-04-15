Ocho de cada 10 estudiantes usan IA: SEP revela impacto de la inteligencia artificial en universidades mexicanas

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/ 15 abril 2026
    Ocho de cada 10 estudiantes usan IA: SEP revela impacto de la inteligencia artificial en universidades mexicanas
    La SEP presentó los resultados de la mayor encuesta sobre inteligencia artificial generativa en educación superior realizada en el mundo. Foto: Especial
Rebeca Gallardo
por Rebeca Gallardo

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El estudio revela que ocho de cada diez estudiantes universitarios en México ya utilizan estas herramientas, principalmente para crear textos.

La inteligencia artificial generativa ya forma parte de la vida académica en México. La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional “Usos y percepciones sobre Inteligencia Artificial Generativa (IAG) en la Educación Superior en México”, un ejercicio que reunió la participación de más de 1.5 millones de estudiantes y 166 mil docentes.

El dato más relevante es contundente: ocho de cada diez estudiantes universitarios utilizan inteligencia artificial generativa, principalmente para redactar textos, realizar tareas académicas y apoyar procesos de investigación.

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La IA transforma la educación superior en México

Según la SEP, más del 60% de estudiantes y docentes ya integran herramientas de IA generativa en sus actividades cotidianas. Además, nueve de cada diez encuestados afirmaron conocer esta tecnología, lo que refleja una adopción acelerada en universidades públicas y privadas del país.

Ricardo Villanueva Lomelí, subsecretario de Educación Superior, destacó que no existe antecedente global de una encuesta tan amplia sobre este tema, lo que posiciona a México como referente internacional en el análisis educativo de la inteligencia artificial.

Principales hallazgos de la encuesta

Entre los resultados más destacados se encuentran:

Más de 1.27 millones de respuestas válidas recopiladas80% de estudiantes usan IA para generación de textosMás del 60% de docentes la emplean diariamenteNueve de cada diez participantes conocen qué es la IAGCrece su uso en investigación, docencia y evaluación académica

Carlos Iván Moreno Arellano, director general de Educación Superior Universitaria e Intercultural, calificó este fenómeno como una “adopción acelerada en aulas y laboratorios”, señalando que la tecnología ya está redefiniendo las dinámicas de aprendizaje.

SEP propone nuevas reglas para el uso responsable de IA

Ante este panorama, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, presentó un decálogo de acciones para regular el uso ético y responsable de la IA en universidades mexicanas.

Las 10 acciones clave propuestas por la SEP

1. Reconocer que la IA ya forma parte del entorno académico

2. Crear lineamientos institucionales claros

3. Fortalecer formación docente digital

4. Actualizar planes de estudio

5. Rediseñar métodos de evaluación

6. Garantizar alfabetización en IA para estudiantes

7. Reducir brechas tecnológicas

8. Incorporar perspectiva de género

9. Proteger bienestar emocional estudiantil

10 Reforzar humanidades y ciencias sociales

Retos éticos y futuro educativo

La UNESCO también participó en la presentación. Andrés Morales, representante del organismo en México, advirtió que el debate sobre inteligencia artificial no es solo tecnológico: involucra derechos humanos, ética, pedagogía y equidad.

Uno de los desafíos centrales será evitar que la IA amplíe desigualdades entre instituciones con distintos niveles de acceso tecnológico. Además, especialistas coinciden en que el uso masivo de estas herramientas obliga a replantear cómo enseñar, evaluar y generar conocimiento.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/aumenta-el-uso-de-ia-en-el-trabajo-pero-por-que-muchos-empleados-aun-no-la-usan-LC20009057

La SEP concluyó que el futuro de la educación superior dependerá de construir políticas que permitan aprovechar la inteligencia artificial sin perder de vista el pensamiento crítico, la autonomía estudiantil y la soberanía tecnológica del país.

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Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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