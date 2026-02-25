Ofrecen actas, CURP y licencia a migrantes en EU por 4 mil 390 dólares; hay indagatorias en Chiapas

CDMX.- Hasta Estados Unidos llegan ofertas desde México dirigidas a migrantes que no quieren permanecer en ese país o temen ser deportados, con paquetes de documentos mexicanos —actas de nacimiento, CURP y licencia de conducir— a cambio de 4 mil 390 dólares, equivalentes a 75 mil 508 pesos, de acuerdo con información difundida en mensajes de WhatsApp.

En los ofrecimientos, las bandas promueven la entrega de “ciudadanía mexicana” con la promesa de enviar la documentación “a donde estés”. El paquete incluye acta de nacimiento del titular, acta de nacimiento del padre, CURP, “seguro” y licencia de conducir; si se solicitan dos actas de nacimiento, el costo baja a 4 mil 209 dólares, unos 72 mil 394 pesos.

Sobre el fenómeno, el activista Luis Alfonso Abarca González, del Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa, afirmó que “es el nuevo negocio y ya ha sido un escándalo y no pasa nada”. También sostuvo que instituciones como el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados niegan refugio a personas cubanas de manera constante, lo que, dijo, empuja a algunas a buscar redes delictivas.

El activista vinculó el crecimiento de esta oferta con la deportación y autodeportación de migrantes cubanos desde Estados Unidos, al señalar que, si no acreditan estancia legal, son expulsados, y en ese punto —afirmó— se inserta la venta de actas para intentar regularizarse por otras vías.

Como antecedente, desde diciembre se reportó la venta de actas de nacimiento a migrantes de distintas nacionalidades que llegaron a consulados y embajadas de México en Asia y Estados Unidos. En un caso, cinco personas cubanas presentaron actas adquiridas en Chiapas ante un consulado mexicano en Houston para tramitar pasaporte, lo que activó alertas.

El 5 de diciembre, la Policía Municipal de Tapachula y la Guardia Estatal desmantelaron un cibercafé frente a oficinas de la Comar, donde dos hombres se hacían pasar por abogados y ofrecían trámites migratorios ante la Comar o el INM, por los que cobraban entre 2 mil 500 y 5 mil pesos, con la promesa de obtener papeles para estancia legal; ambos quedaron prófugos.

El 12 de enero la Dirección General del Registro Civil presentó una denuncia ante la Fiscalía de Chiapas contra tres funcionarios del municipio de Tzimol, luego de detectar el registro de un ciudadano iraquí como nacido en ese municipio. El fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven, informó el 19 de enero sobre la integración de una carpeta de investigación tras una auditoría que halló anomalías en sistemas para expedición y corrección de actas, e identificó a tres funcionarios del área de sistemas vinculados con organizaciones criminales dedicadas al traslado de migrantes de la frontera sur a la frontera norte.

El caso se desarrolla en un contexto de alta demanda de trámites migratorios y de documentación, con señalamientos de presuntas redes que aprovechan la vulnerabilidad de personas en movilidad y con investigaciones abiertas para determinar responsabilidades y posibles conexiones con otros hechos.