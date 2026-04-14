ONU pone lupa sobre México: visita de Volker Türk reaviva presión por crisis de desapariciones

La visita del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, representa un momento decisivo para México frente a una de sus crisis más profundas: la desaparición de personas . Especialistas, familiares de víctimas y organizaciones civiles coinciden en que el país enfrenta una tragedia humanitaria que ya no puede minimizarse.

La ONU presiona ante una crisis en aumento

Durante la conferencia Desaparecidos en México: memoria, verdad y exigencia de justicia, realizada en la Universidad Iberoamericana, el jurista Santiago Corcuera advirtió que esta visita abre una “ventana clave” para que el Estado mexicano reconozca la magnitud real del problema.

El exintegrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU alertó que las desapariciones siguen creciendo y que la respuesta institucional ha sido insuficiente. Según explicó, el desafío no solo consiste en dimensionar la crisis, sino en aceptar el acompañamiento internacional que organismos especializados han ofrecido.

Cifras que evidencian el colapso forense

Uno de los puntos más alarmantes es el incremento de cuerpos sin identificar. Mientras años atrás se estimaban alrededor de 50 mil, hoy la cifra supera los 70 mil y podría acercarse a los 80 mil.

Entre los principales indicadores de la crisis destacan:

- Más de 70 mil cuerpos sin identificar en México

- Aumento sostenido de desapariciones cada año

- Impunidad casi absoluta en investigaciones

- Saturación de servicios forenses estatales

- Familias denuncian abandono institucional

El drama humano detrás de las estadísticas fue expuesto por Javier Piña y María Tránsito Barajas, padres de Guadalupe Barajas Piña, desaparecida en 2020 y localizada sin vida un año después. Ambos denunciaron negligencia ministerial y retrasos que, aseguran, costaron vidas.

“Buscar a nuestros desaparecidos no debería llevarnos a la muerte”, reclamó Piña, al recordar también el asesinato de su hijo Javier Barajas, quien participaba activamente en la búsqueda de su hermana.

Desconfianza y ausencia de resultados

Andrea Horcasitas, del Programa de Derechos Humanos de la IBERO, señaló que la desconfianza de las familias hacia las instituciones es resultado de años de omisiones, falta de información clara y escasos avances judiciales.

Por su parte, Humberto Guerrero, de Fundar Centro de Análisis e Investigación, criticó que el gobierno federal continúe minimizando una tragedia que, incluso con cifras oficiales, afecta a decenas de miles de personas.