Operación Hijo Pródigo... Marcelo Ebrard prepara su salida de Morena a Movimiento Ciudadano, ‘por si se ofrece’, señala Carlos Loret de Mola

En su columna ‘Historias de un Reportero’ el conductor de ‘Loret’ en Latinus publicó que el ex canciller tiene un Plan B de no contar con el apoyo del presidente López Obrador quien tiene como ‘favorita’ a la también aspirante Claudia Sheinbaum, el cual sería el renunciar al partido.

Con el destape de los aspirantes a la presidencia de la República por parte de los partidos políticos, siendo Marcelo Ebrard el primero en anunciar sus intenciones de contender en los comicios de 2024 por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el columnista Carlos Loret de Mola advirtió que el ex secretario de Relaciones Exteriores tiene un ´plan b’ de no ser postulado por su partido.

“Marcelo Ebrard no quiere romper. Su Plan A es ganar la candidatura de Morena a la Presidencia de México. Pero tiene Plan B: renunciar a Morena. Y para eso está construyendo una narrativa: va dejando registro de todos los golpes bajos que recibe”, publicó.

El periodista dijo que las irregularidades en el proceso de selección de la candidatura presidencial podrían hacer que Marcelo Ebrard optara por renunciar a Morena y contender abanderado por otro partido político.

“Desde hace algunos meses, y con más intensidad en las últimas semanas, ha ido poniendo el reflector en todas las irregularidades que se cometen en la selección de la candidatura presidencial oficialista.

Si fuera un partido de futbol, Marcelo sería el jugador que se la pasa todo el encuentro quejándose con el árbitro: desde un empujón circunstancial hasta una patada artera. Pide tarjetas que no salen y nadie resulta sancionado, y empieza a generar en la tribuna la sensación de que es la víctima del equipo rival y que el partido está arreglado. El acarreo está desatado en Morena, lo que gastan Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López ya rebasó los 5 millones que deberían haberles durado hasta septiembre, la cargada de gobernadores los hace parecer viejos priistas, las encuestas no confiables. Y el Presidente -que es árbitro, dueño de balón y cancha, y quien controla el marcador del partido- deja que el juego siga como si nada”, señaló.

Lo anterior se debe a la declaración de Ebrard sobre la “chicanada” que podría darse en este proceso interno de Morena de no respetarse los resultados de la encuesta.

“Que quisieran alterar el resultado de la voluntad de la gente, que se quiera presentar una encuesta que no sea veraz, está difícil implementar porque nos pidieron varias encuestadoras, pero esa sería una razón muy importante de no aceptar el proceso que en su momento se presente”, indicó Ebrard al ser cuestionado sobre una posible “chicanada” que se presente en este proceso.

“Lo que digo es que si me hacen una ‘chicanada’ o ‘canallada’, no lo puedo permitir. Y sobre las encuestas se acordó en el Consejo Nacional que las que se han equivocado en las elecciones no se tomen en cuenta, nosotros hicimos un análisis de las que no son precisas, y eso lo votamos todos”, indicó.

Ante ese panorama, Loret de Mola señaló que si bien Marcelo Ebrard continúa en el barco morenista, de darse una ‘chicanada’ tendría como ‘Plan B’ el renunciar a Morena y convertirse en el abanderado de Movimiento Ciudadano en la Operación Hijo Pródigo.

“Paralelamente, para que nadie le reclame falta de lealtad, Ebrard arrancó su campaña subiendo al estrado a Pío López Obrador y ofreciendo una secretaría de Estado a “Andy” López Beltrán. Hermano e hijo del Presidente se han vuelto íconos de la corrupción sexenal. El mensaje a AMLO fue claro: yo te voy a proteger.

Movimiento Ciudadano, el partido que fue casa de Marcelo Ebrard por años, juguetea con la idea de recibirlo si rompe con Morena y, por si fuera poco, el dirigente de este partido, Dante Delgado, ya anunció la fecha de selección de candidato de MC. Es en diciembre, o sea, que le da tiempo para la Operación Hijo Pródigo”.

Finalmente Loret se cuestiona sobre si el ex canciller se atrevería a renunciar de no ser el candidato del partido oficial o simplemente cederá ante el designio del mandatario.

“El Plan A es ganar la candidatura. El Plan B se está pavimentando. ¿Se atreverá a renunciar? Está jugando con esa idea. Para mí, es bluff. Pienso que no se va a ir de Morena, le hagan lo que le hagan. ¿Para qué armar entonces la narrativa? Por si se ofrece. Y si no se ofrece, para tener más fichas que intercambiar a la hora de negociar la aceptación civilizada de la derrota”, concluyó.