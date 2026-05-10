Operativo contra tráfico de fauna deja 11 ejemplares asegurados en Puebla

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    Operativo contra tráfico de fauna deja 11 ejemplares asegurados en Puebla
    Las aves fueron trasladadas a un centro especializado para su resguardo y atención. Foto: Profepa

La Profepa realizó un operativo en el municipio de Cuetzalan, Puebla, donde aseguró 11 ejemplares de vida silvestre que presuntamente eran comercializados de manera ilegal.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) llevó a cabo un operativo contra el tráfico ilegal de vida silvestre en el municipio de Cuetzalan, Puebla, donde logró el rescate y aseguramiento precautorio de 11 ejemplares que presuntamente eran comercializados sin acreditar su legal procedencia.

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Operativo en Cuetzalan contra el tráfico ilegal de especies

De acuerdo con la dependencia, las acciones comenzaron el pasado 7 de abril y se realizaron en coordinación con cuerpos de seguridad pública estatal y personal del Área Natural Protegida denominada Kowtahyolo.

Los puntos de revisión fueron instalados en las localidades de:

- Octimal

- Equitimia

- Xocoyolo

El objetivo principal fue combatir el tráfico y posesión ilegal de ejemplares de vida silvestre, una práctica que continúa afectando a diversas especies en México.

Detectan inmueble con aves en venta

Durante los recorridos de vigilancia, las autoridades localizaron un inmueble donde había varias jaulas de madera con aves silvestres presuntamente destinadas a la venta.

Tras realizar una inspección, la Profepa identificó distintos ejemplares que no contaban con documentación legal ni sistemas de marcaje para comprobar su origen.

Las especies aseguradas

Entre los ejemplares rescatados se encontraban:

- Dos calandrias de Baltimore (Icterus galbula)

- Una calandria dorso negro mayor (Icterus gularis)

- Una tangara dorsirayada (Tangara bidentata)

- Una clorofonia corona azul (Chlorophonia occipitalis)

- Dos clarines unicolor (Myadestes unicolor)

- Dos clarines jilguero (Myadestes occidentalis)

La Profepa explicó que el aseguramiento se realizó debido a que no fue posible acreditar la legal procedencia de las aves y porque carecían de sistemas oficiales de identificación.

Trasladan ejemplares a centro especializado

Luego del operativo, los animales fueron trasladados a un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS) ubicado en la ciudad de Puebla, donde recibirán atención especializada, cuidados veterinarios y resguardo temporal.

Este tipo de instalaciones están autorizadas para proteger y rehabilitar especies silvestres rescatadas, especialmente aquellas que han sido víctimas del comercio ilegal.

El tráfico ilegal de vida silvestre sigue siendo un problema

El comercio clandestino de especies representa una de las principales amenazas para la biodiversidad en México. Muchas aves, reptiles y mamíferos son capturados de manera ilegal para su venta, lo que afecta directamente a los ecosistemas y pone en riesgo la conservación de diversas especies.

Además del daño ambiental, esta práctica puede generar problemas sanitarios y alterar el equilibrio natural de regiones protegidas.

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Profepa mantendrá operativos de vigilancia

La Profepa señaló que continuará realizando operativos en coordinación con autoridades de seguridad y ciudadanía para detectar actividades ilícitas relacionadas con fauna silvestre.

La dependencia reiteró que la participación ciudadana es clave para denunciar la venta ilegal de animales y contribuir a la protección de la biodiversidad en el país.

Con este operativo en Puebla, las autoridades buscan reforzar la vigilancia ambiental y frenar el tráfico ilegal de especies, una actividad que continúa representando un desafío para la conservación de la vida silvestre en México.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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