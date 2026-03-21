Operativo contra tráfico de fauna deja 138 rescates; revisan más de 300 vehículos en el sureste

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/ 21 marzo 2026
    Operativo contra tráfico de fauna deja 138 rescates; revisan más de 300 vehículos en el sureste
    La dependencia reportó revisiones y acciones en mercados y zonas prioritarias, con casos relevantes en Oaxaca, Yucatán, Campeche y Chiapas. ESPECIAL
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por El Universal

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Con filtros carreteros, vigilancia terrestre y fluvial, Profepa desplegó un operativo que derivó en rescates y aseguramientos

MÉRIDA, YUC.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que, del 11 al 15 de marzo, realizó un operativo en siete estados del sureste del país para prevenir y combatir el tráfico ilegal de especies, con un saldo de 138 ejemplares de vida silvestre rescatados, entre aves canoras y de ornato, psitácidos, reptiles, arácnidos y mamíferos.

En un comunicado, la dependencia encabezada por Mariana Boy Tamborrell detalló que las acciones se llevaron a cabo en Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Veracruz y Tabasco, con la participación de 45 inspectores de Profepa y 150 elementos de seguridad de la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, policías estatales y autoridades locales.

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Profepa señaló que se instalaron filtros de revisión y operativos carreteros, con la inspección de más de 300 vehículos, embarcaciones y unidades de transporte público en puntos estratégicos, además de recorridos de vigilancia que abarcaron al menos 234 kilómetros.

La Procuraduría indicó que, a partir de denuncias ciudadanas, se identificaron irregularidades, se aseguraron ejemplares y se iniciaron procedimientos administrativos, además de operativos en zonas prioritarias de cacería furtiva y recorridos en Áreas Naturales Protegidas, con vigilancia por vía terrestre y fluvial.

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En Campeche, Profepa atendió tres denuncias relacionadas con la posesión de ejemplares de vida silvestre y aseguró un coatí (Nasua narica); también verificó el cumplimiento del Plan de Manejo de Aprovechamiento No Extractivo en un campamento tortuguero, sin detectar irregularidades.

En Chiapas, reportó la entrega voluntaria, valoración médica y reintegración a su hábitat de un mono araña, así como el traslado de cuatro guacamayas rojas a una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre.

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En Oaxaca, en el Mercado de Abastos “Margarita Maza de Juárez”, aseguró 20 botellas de mezcal que contenían fauna y 34 ejemplares, entre tarántulas, escorpiones, una culebra alacranera y una coralillo, al no acreditarse su legal procedencia. En la Villa de Zaachila, rescató un caracará (Caracara cheriway) y lo trasladó a una Unidad de Manejo para su valoración, resguardo y posterior liberación.

En Yucatán, en Mérida y sus alrededores, aseguró 103 ejemplares que no contaban con autorización de la Semarnat ni documentación de legal procedencia, entre ellos psitácidos, un venado cola blanca, una tortuga marina, un pecarí de collar, reptiles y otras especies. Para Quintana Roo, Veracruz y Tabasco, la dependencia indicó que no se detectaron irregularidades ni se reportaron aseguramientos precautorios pese a la implementación del operativo.

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