Frena PT apoyo al Plan B de la reforma electoral de Sheinbaum

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México
/ 21 marzo 2026
    Frena PT apoyo al Plan B de la reforma electoral de Sheinbaum
    El Partido del Trabajo pretende que el ejercicio de revocación de mandato se desahogue hasta agosto de 2027. REFORMA

La nueva iniciativa contempla que la Presidenta pueda promover la consulta de Revocación de Mandato y prevé recortes y topes al gasto de autoridades electorales

El Partido del Trabajo le complica las cosas a Morena para avalar el Plan B electoral y deja “la moneda en el aire”, de acuerdo con fuentes parlamentarias.

Hace una semana, tras fracasar en el Congreso una propuesta de reforma electoral de la Presidenta Sheinbaum, dirigentes del PT y PVEM se tomaron una foto con los de Morena para anunciar un acuerdo para aprobar un Plan B.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/exige-snte-incremento-en-monto-de-pensiones-BL19653615

La nueva iniciativa contempla que la Presidenta pueda promover la consulta de Revocación de Mandato y prevé recortes y topes al gasto de autoridades electorales, congresos locales y municipios.

Sin embargo, a decir de las fuentes, los responsables gubernamentales de la negociación del Plan B electoral introdujeron por la puerta de atrás el polémico tema de la revocación de mandato y la posibilidad de que la Mandataria hiciera promoción del ejercicio, sin avisar a los petistas y a los del Verde.

“Esa parte de la revocación de mandato no estaba considerada en lo que habían sacado de consenso el domingo, lo sacaron después”, resumió una de las personas que está al tanto de la negociación.

Junto con los senadores Geovanna Bañuelos y Gonzalo Yáñez, y el diputado Benjamín Robles, el líder del PT, Alberto Anaya, se reunió el pasado jueves con el jefe de Morena en la Cámara alta, Ignacio Mier, sin lograr avanzar sobre estos temas.

“El PT no ha dicho que no al Plan B, pero tampoco que sí”, ilustró la fuente consultada. “La moneda está en el aire”.

El Partido del Trabajo pretende que el ejercicio de revocación de mandato se desahogue hasta agosto de 2027, aunque la iniciativa que llegó al Senado abre la posibilidad de que se celebre en la elección federal de 2027 o en 2028.

La fotografía de la Presidenta en la boleta electoral no sería bien vista por los petistas, dijeron las fuentes consultadas, en la lógica de que buena parte del electorado se inclinarÌa por Morena.

“El cálculo de ellos (los petistas) es que el Verde Ecologista tiene un voto estable”, aportó la fuente.

Morena no tiene problema alguno con la bancada del Verde Ecologista: al menos 13 de sus 14 integrantes respaldaron el Plan B, según ha prometido el coordinador, Manuel Velasco.

El senador Luis Armando Melgar sería el único que votarÌa en contra. Así, alcanzarían 80 votos, pero requerirían de los 6 votos del PT para alcanzar la mayorÌa calificada de 86 votos.

Los senadores integrantes de comisiones fueron citados para el lunes, y la intención sería llevarla al pleno la próxima semana.

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