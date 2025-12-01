Operativo Pez Vela deja 68 detenidos y decomisos masivos de drogas y armas en Colima

/ 1 diciembre 2025
    Operativo Pez Vela deja 68 detenidos y decomisos masivos de drogas y armas en Colima
    Este nuevo golpe al crimen se suma a un contexto de operativos consecutivos en la entidad. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
Carlos M.M.

La Marina y autoridades estatales informaron que se logró decomisar narcóticos, armas, vehículos e inmuebles, además de detener a decenas de presuntos delincuentes

MANZANILLO, COL.- La Secretaría de Marina Armada de México (Semar) dio a conocer que, en el transcurso de seis días, logró la detención de 68 personas y el aseguramiento de drogas, armas, vehículos e inmuebles en distintos municipios del estado de Colima, como parte del operativo Pez Vela 2025.

Las acciones se llevaron a cabo con la colaboración de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad Pública estatal, y las direcciones municipales de seguridad de Manzanillo, Tecomán, Villa de Álvarez y la capital.

En los operativos se decomisaron mil 84 dosis de presunta metanfetamina, además de 13 dosis, un frasco y 12 bolsas con hierba seca similar a la mariguana; también se incautaron armamento, incluidos dos armas cortas y una de diábolo, 59 cartuchos útiles y cuatro cargadores.

Además, las autoridades aseguraron siete automóviles, seis motocicletas, 11 teléfonos celulares y ocho inmuebles vinculados con presuntas actividades delictivas.

Los detenidos, así como los objetos decomisados, fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para la integración de las carpetas de investigación, a fin de determinar responsabilidades y llevar a cabo los procesos legales correspondientes.

Las autoridades informaron que estas acciones buscan reducir los índices de violencia y el tráfico de drogas en Colima, reforzando el estado de fuerza en municipios con mayor incidencia delictiva.

Este nuevo golpe al crimen se suma a un contexto de operativos consecutivos en la entidad: apenas semanas atrás, la Marina y autoridades locales detuvieron a 54 personas en otra acción coordinada en varios municipios. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

