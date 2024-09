Oposición no acudirán a sesión para declaratoria de Reforma Judicial

A lo que, legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) confirmaron que no asistirán a dicha sesión, al reclamar que no se les escuchó y hubo vicios en el proceso.

Legisladores de oposición decidieron no acudir a la sesión del Congreso en la que se emitirá la declaratoria de reforma constitucional de la aprobada Reforma Judicial.

No vamos a asistir mañana porque no podemos convalidad ese atentado al Poder Judicial. En el PAN vamos a interponer algunas acciones jurídicas: 🔹Un amparo con el que impugnemos el proceso legislativo 🔹Una acción de inconstitucionalidad como Partido @AccionNacional 🔹Iremos a... pic.twitter.com/e6JmaUrdqp

A su vez, el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas , y los coordinadores de los grupos parlamentarios en el Senado, Manuel Añorve Baños, y en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, anunciaron la decisión de que no asistir a las sesiones legislativas convocadas para este viernes en ambas cámaras del Congreso , “en las que el oficialismo busca de manera indebida promulgar la Reforma al Poder Judicial”.

En conferencia de prensa, la coordinadora del PAN en el Senado, Guadalupe Murguía , anunció que los legisladores panistas se ausentarán de dichas sesiones “porque no podemos, no debemos convalidar una reforma ilegítima, espuria y plagada de deficiencias en el proceso legislativo. Estoy convencida que en ocasiones la ausencia legítima es el grito más estruendoso”.

Nuestro presidente, @alitomorenoc , y los coordinadores del @SenadoPRI , @manuelanorve , y del @GPPRIDiputados , @rubenmoreiravdz , anunciaron la decisión de no asistir a las sesiones legislativas convocadas para este viernes 13 de septiembre, en las que el oficialismo busca, de... pic.twitter.com/VOEuEmyy35

MC también compartió un breve comunicado en el que expresaron que “no convalidarán de ninguna manera la mal llamada “reforma” constitucional en materia del Poder Judicial, realizada por Morena recurriendo a las peores prácticas del pasado”, a lo que no se presentarán a la sesión en la que se avalará.

”Adicionalmente, en lugar de un acto legislativo bajo una normalidad democrática, Morena y sus aliados pretenden organizar un festejo partidista; por lo que no nos prestaremos a ese objetivo. Nuestra labor es legislar por y para el País, no destruirlo, por lo que la Bancada Naranja no participará en dicha sesión”, se puede leer en el comunicado.

(Con información de El Universal)