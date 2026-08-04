Orquesta Sheinbaum demanda contra Loret y Ciro Gómez Leyva para intimidar a periodistas: Riva Palacio

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum, asegura el periodista Raymundo Riva Palacio, ha ordenado alinear el aparato de Estado para brindar respaldo jurídico a Israel Vallarta en su demanda por daño moral contra los periodistas Carlos Loret de Mola y Ciro Gómez Leyva. En su columna Estrictamente Personal, Riva Palacio advierte que se trata de una estrategia para intimidar e inhibir a la prensa crítica. Explica que lo que se busca desde el régimen es generar un chilling effect o efecto paralizante para instaurar un sistema de autocensura basado en el miedo de expresar libremente sus opiniones.

Desde Palacio Nacional, de forma paralela al debate público sobre las regulaciones a los medios, se gestan acciones que “se manejan con sigilo para que, envueltos en la secrecía, puedan caminar con éxito a su meta: inhibir la libertad de expresión y apoyar demandas contra los periodistas más críticos del régimen de la 4T”, advierte. La semana pasada, durante un foro académico de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, encabezado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, Vallarta manifestó que emprenderá acciones legales contra Loret de Mola y Gómez Leyva para que reconozcan el daño que le causaron al presentarlo públicamente como un secuestrador pese a que no había recibido una sentencia condenatoria.

VALLARTA COMO HERRAMIENTA CONTRA PERIODISTAS Israel Vallarta, quien fue detenido en 2005 acusado de presunto secuestro junto a la francesa Florence Cassez, será usado como instrumento por el gobierno de Sheinbaum para llevar a cabo esta embestida contra ambos periodistas. Si bien Vallarta está en su derecho de recurrir a la vía legal, Riva Palacio advierte que “la anomalía que envuelve su iniciativa es la disposición presidencial para que lo respalden jurídicamente”.

De acuerdo con el periodista, Sheinbaum ordenó a Jesús Ramírez Cuevas sumarse a la estrategia de apoyo, mientras que Rosa Icela Rodríguez será la “responsable de que se alineen los jueces en contra de los periodistas”. “La decisión de ir contra Loret y Gómez Leyva subraya la voluntad presidencial de entrar en confrontación con los medios y periodistas críticos, buscando provocar un efecto inhibidor sobre la libertad de expresión, al explorar una nueva estrategia de presión mediante el apoyo jurídico a una demanda interpuesta por un particular”, explica. Con respecto al caso de Carlos Loret de Mola, Riva Palacio profundiza en el contexto de la transmisión televisiva del 9 de diciembre de 2005 y aclara que en el noticiero de Televisa lo que se difundió “no fue un montaje, sino una recreación, que no es lo mismo”. “La imputación de montaje ha sido utilizada para acusarlo de haber engañado a la audiencia, lo cual no existió porque en el momento de la transmisión aparecían en la pantalla los ‘súper’, que son los mensajes que se muestran en la parte inferior de la pantalla donde se informaba cuántas personas secuestradas había en la propiedad y cuántas habían sido detenidas. Lo que era un asunto de sentido común, se convirtió en una cruzada de odio y desprestigio contra Loret”, expone.

Por su parte, de acuerdo con Riva Palacio, la cacería judicial contra Gómez Leyva responde a que, durante años, el periodista “le ha dado espacio a las víctimas de Vallarta y Cassez, en particular a Cristina Ríos Valladares y Ezequiel Elizalde, que no han dejado de señalar la participación de la pareja en sus secuestros”. En ese contexto, el autor de Estrictamente Personal advierte que el régimen busca desalentar al periodismo crítico o de investigación sin necesidad de prohibirlo abiertamente, lo que desmiente “el argumento oficialista de que no hay censura en México”.