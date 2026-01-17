Penal de Culiacán, otra vez: aparece granada, armas cargadas, droga y miles de pesos

CDMX.- En un nuevo esculque sorpresivo en el Centro Penitenciario de Culiacán, la Compañía de Revisión de Penales de la Guardia Nacional y el Grupo de Fuerzas Especiales del Estado localizaron una granada de mano de fragmentación, seis armas de fuego —entre ellas un fusil tipo MP-15— y 117 mil 123 pesos en efectivo.

La revisión ocurrió a 62 horas y ocho horas de dos inspecciones consecutivas realizadas por los mismos grupos, en las que se hallaron dosis de drogas, teléfonos celulares y otros objetos prohibidos, de acuerdo con reportes oficiales.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado detalló que en la reciente intervención en varios módulos se aseguró una granada de fragmentación, un fusil tipo MP-15, un fusil calibre 5.56X45 mm, una pistola calibre .40 y tres pistolas 9 milímetros, todas con cargadores abastecidos.

Además, se localizaron 16 cargadores abastecidos de diversos calibres, una bolsa con yerba verde seca con un peso de 684 gramos con características similares a la mariguana, ocho bolsas con 538 gramos de la misma sustancia y 147 dosis de un polvo blanco con características de la cocaína.

En el mismo operativo se encontraron 27 teléfonos celulares, cinco cargadores, un dispositivo USB, 14 puntas, dos candados de mano y el efectivo, por lo que todo fue asegurado.

La dependencia informó que lo localizado fue puesto a disposición del Ministerio Público para la integración de las investigaciones correspondientes por la posesión de objetos prohibidos dentro del reclusorio.

El miércoles pasado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado reportó que, en dos nuevos esculques, se encontraron siete bolsas con polvo blanco con características de la cocaína, diez bolsas con yerba verde similar a la mariguana, cuatro pipas hechizas para consumir sustancias psicotrópicas, una máquina selladora y una báscula gramera.

En revisiones efectuadas de manera consecutiva, en cuatro módulos se aseguró también cinco celulares, una batería recargable, 27 cargadores para equipos móviles, un cargador para radio, tres chips para celulares, un radio, dos memorias USB, 39 puntas y dos objetos contundentes, y se indicó que todo fue turnado al Ministerio Público para determinar responsabilidades.