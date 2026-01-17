Penal de Culiacán, otra vez: aparece granada, armas cargadas, droga y miles de pesos

Noticias
/ 17 enero 2026
    Penal de Culiacán, otra vez: aparece granada, armas cargadas, droga y miles de pesos
    La revisión ocurrió a 62 horas y ocho horas de dos inspecciones consecutivas realizadas por los mismos grupos. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Decomisos
Drogas

Localizaciones


Culiacán

Organizaciones


SSP

Una inspección volvió a exhibir el ingreso de objetos prohibidos, pese a revisiones recientes en las que ya se habían detectado drogas y teléfonos

CDMX.- En un nuevo esculque sorpresivo en el Centro Penitenciario de Culiacán, la Compañía de Revisión de Penales de la Guardia Nacional y el Grupo de Fuerzas Especiales del Estado localizaron una granada de mano de fragmentación, seis armas de fuego —entre ellas un fusil tipo MP-15— y 117 mil 123 pesos en efectivo.

La revisión ocurrió a 62 horas y ocho horas de dos inspecciones consecutivas realizadas por los mismos grupos, en las que se hallaron dosis de drogas, teléfonos celulares y otros objetos prohibidos, de acuerdo con reportes oficiales.

TE PUEDE INTERESAR: Se incendia tráiler que transportaba arroz, en Nuevo León

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado detalló que en la reciente intervención en varios módulos se aseguró una granada de fragmentación, un fusil tipo MP-15, un fusil calibre 5.56X45 mm, una pistola calibre .40 y tres pistolas 9 milímetros, todas con cargadores abastecidos.

Además, se localizaron 16 cargadores abastecidos de diversos calibres, una bolsa con yerba verde seca con un peso de 684 gramos con características similares a la mariguana, ocho bolsas con 538 gramos de la misma sustancia y 147 dosis de un polvo blanco con características de la cocaína.

TE PUEDE INTERESAR: Con reducción de plurinominales, volveríamos a los 70’s dice Lorenzo Córdova

En el mismo operativo se encontraron 27 teléfonos celulares, cinco cargadores, un dispositivo USB, 14 puntas, dos candados de mano y el efectivo, por lo que todo fue asegurado.

La dependencia informó que lo localizado fue puesto a disposición del Ministerio Público para la integración de las investigaciones correspondientes por la posesión de objetos prohibidos dentro del reclusorio.

TE PUEDE INTERESAR: Incendio en plaza comercial deja 400 evacuados, en Nuevo León

El miércoles pasado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado reportó que, en dos nuevos esculques, se encontraron siete bolsas con polvo blanco con características de la cocaína, diez bolsas con yerba verde similar a la mariguana, cuatro pipas hechizas para consumir sustancias psicotrópicas, una máquina selladora y una báscula gramera.

En revisiones efectuadas de manera consecutiva, en cuatro módulos se aseguró también cinco celulares, una batería recargable, 27 cargadores para equipos móviles, un cargador para radio, tres chips para celulares, un radio, dos memorias USB, 39 puntas y dos objetos contundentes, y se indicó que todo fue turnado al Ministerio Público para determinar responsabilidades. Con información de El Universal

Temas


Decomisos
Drogas

Localizaciones


Culiacán

Organizaciones


SSP

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

Selección de los editores
Los ajustes anunciados coinciden con una creciente atención global a los desafíos de ciberseguridad y amenazas tecnológicas en el ámbito de la defensa.

Marina se transforma para enfrentar el ‘enemigo invisible’ tecnológico
La desaparición del académico, Leonardo Ariel Escobar Barrios, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo, en Apodaca, Nuevo León, sigue dando más detalles del caso.

¿Dónde está Leonardo? Harfuch confirma detención y liberación; estudiantes de Ibero Puebla bloquean calles
Afirmó que aún no se percibe un cambio sustantivo en políticas públicas que fortalezcan de manera directa el ejercicio de los derechos de las mujeres.

‘Quieren callarnos’: Paola Rojas denuncia abuso legal y ataques contra la prensa
En la primera reunión del año del CEE se trató el tema de que la prioridad será tener una buena revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Baja 11% la demanda de acero por aranceles de Trump
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla ante los legisladores junto a una foto del expresidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, en la Asamblea Nacional en Caracas, Venezuela.

Delcy Rodríguez ha estado en la mira de la DEA durante años

Delcy Rodríguez anunció la destitución del ministro de Industria.

Destituyen en Venezuela a empresario acusado en México por reventa de despensas
El cohete SLS con una cápsula Orión, parte de la misión Artemis 2, está siendo transportado desde el Edificio de Ensamblaje de Vehículos de la NASA a la plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy en Titusville.

Inicia la NASA el montaje de Artemis II para su ‘histórico’ lanzamiento tripulado a la Luna
El ex primer ministro británico Tony Blair (Arriba-i), el secretario de Estado de EU, Marco Rubio (arriba-d), el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff (abajo-i), y Jared Kushner supervisarán el nuevo Gobierno de Gaza.

Tony Blair, Marco Rubio, Steve Witkoff y Jared Kushner conformarán la Junta Ejecutiva de Gaza