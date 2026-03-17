PAN alerta ‘grave error’ en Plan B electoral por eliminar paridad en ayuntamientos

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 17 marzo 2026
    PAN alerta ‘grave error’ en Plan B electoral por eliminar paridad en ayuntamientos
    La diputada lamentó que la iniciativa elimine el principio constitucional del texto. ESPECIAL
Vanguardia
por Vanguardia

COMPARTIR

TEMAS


Reforma Electoral

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


PAN

El proyecto ya llegó al Senado y abre un nuevo frente de discusión en torno a la integración de ayuntamientos

CDMX.- La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, calificó como un “grave error” la eliminación del principio de paridad de género para la elección de regidores y síndicos de los ayuntamientos municipales en el Plan B de reforma electoral.

En un mensaje, la legisladora sostuvo que omitir ese criterio “lastima la historia de las mujeres” y afirmó que, a su juicio, se trata de “un error en un mal documento y no una mutilación a un derecho histórico”, en referencia a la reforma aprobada por unanimidad en 2019.

https://vanguardia.com.mx/noticias/batres-asegura-97-de-abasto-en-el-issste-y-presume-caida-de-quejas-por-desabasto-DP19613880

López Rabadán difundió una imagen del documento enviado por el Ejecutivo al Senado, en el que se propone reformar el artículo 115 constitucional para establecer que cada municipio sea gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por una presidencia municipal, una sindicatura y de siete hasta quince regidurías, sin incluir la frase “de conformidad con el principio de paridad”.

La diputada lamentó que la iniciativa elimine ese principio constitucional del texto y recordó que ella fue proponente de la reforma de paridad como legisladora federal.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sergio-mayer-no-acudio-a-comparecer-ante-la-cnhj-de-morena-BP19613750

En paralelo, durante la tarde de este martes, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, acompañada de coordinadores parlamentarios de Morena y el PT, recibió el llamado Plan B electoral a puerta cerrada.

De acuerdo con el documento presentado, la reforma constitucional plantea reducción de costos y privilegios, además de establecer que ningún funcionario gane más que la Presidenta de la República.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/arranca-edicion-2026-de-incmty-en-instalaciones-del-instituto-tecnologico-de-monterrey-DP19613671

El proyecto también amplía los periodos para solicitar la revocación de mandato y señala que no se modifica la fecha de la elección judicial.

Asimismo, propone ajustar la integración de ayuntamientos al reducir el número de regidurías a un máximo de 15 y limitar a una sindicatura por municipio; además, fija un tope presupuestal de 0.7% del presupuesto para congresos estatales y contempla que los ahorros se destinen a obras de infraestructura pública, junto con límites salariales y eliminación de ingresos adicionales para funcionarios electorales estatales. Con información de Milenio

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Reforma Electoral

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


PAN

Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

Selección de los editores
Apuntó que una vía clave de apoyo pasa por detener el flujo de armas ilegales hacia territorio mexicano.

‘Sin subordinación’: Sheinbaum pone límites a EU y exige frenar el tráfico de armas ilegales
El evento fue inaugurado este lunes en el Centro de Congresos del Campus Monterrey

Arranca edición 2026 de IncMty en instalaciones del Instituto Tecnológico de Monterrey
Un juez del Poder Judicial del Estado de México modificó la medida cautelar de Carlota ‘N’, en el proceso penal por doble homicidio calificado que enfrenta para que pueda estar en su casa

‘Doña Carlota’ saldrá de la cárcel y enfrentará proceso en prisión domiciliaria
Ante el temor de un ataque armado uniformados se movilizaron a una escuela primaria donde un estudiante llevó un arma la cual al final resultó ser de juguete, en Nuevo León.

Moviliza a policías de Nuevo León estudiantes con un arma... ¡de juguete!
El presidente Donald Trump habla con los periodistas a bordo del Air Force One, el domingo 15 de marzo de 2026, en ruta desde West Palm Beach, Florida, a la Base Conjunta Andrews, Maryland.

El equipo de Trump presiona a los periodistas que cubran la guerra en Irán a que informen dese la perspectiva del gobierno
Ecuador bombardea zonas próximas a la frontera de Colombia

Bombardeo en frontera Ecuador-Colombia deja 27 muertes y aumenta tensión entre países
Un ataque aéreo israelí impacta el campamento Ansar para palestinos desplazados, en el oeste de la ciudad de Gaza, el 11 de marzo de 2026.

Alerte la ONU de posible “limpieza étnica”, crímenes de guerra y lesa humanidad en los desalojos forzados en Cisjordania
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó este martes a la renuncia de Joe Kent como como director del Centro Nacional Contraterrorismo estadounidense.

‘Era un buen tipo, pero muy débil’, llama Trump a Joe Kent tras su renuncia