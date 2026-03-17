PAN alerta ‘grave error’ en Plan B electoral por eliminar paridad en ayuntamientos

CDMX.- La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, calificó como un “grave error” la eliminación del principio de paridad de género para la elección de regidores y síndicos de los ayuntamientos municipales en el Plan B de reforma electoral. En un mensaje, la legisladora sostuvo que omitir ese criterio “lastima la historia de las mujeres” y afirmó que, a su juicio, se trata de “un error en un mal documento y no una mutilación a un derecho histórico”, en referencia a la reforma aprobada por unanimidad en 2019.

López Rabadán difundió una imagen del documento enviado por el Ejecutivo al Senado, en el que se propone reformar el artículo 115 constitucional para establecer que cada municipio sea gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por una presidencia municipal, una sindicatura y de siete hasta quince regidurías, sin incluir la frase “de conformidad con el principio de paridad”. La diputada lamentó que la iniciativa elimine ese principio constitucional del texto y recordó que ella fue proponente de la reforma de paridad como legisladora federal.

En paralelo, durante la tarde de este martes, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, acompañada de coordinadores parlamentarios de Morena y el PT, recibió el llamado Plan B electoral a puerta cerrada. De acuerdo con el documento presentado, la reforma constitucional plantea reducción de costos y privilegios, además de establecer que ningún funcionario gane más que la Presidenta de la República.

El proyecto también amplía los periodos para solicitar la revocación de mandato y señala que no se modifica la fecha de la elección judicial. Asimismo, propone ajustar la integración de ayuntamientos al reducir el número de regidurías a un máximo de 15 y limitar a una sindicatura por municipio; además, fija un tope presupuestal de 0.7% del presupuesto para congresos estatales y contempla que los ahorros se destinen a obras de infraestructura pública, junto con límites salariales y eliminación de ingresos adicionales para funcionarios electorales estatales. Con información de Milenio

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