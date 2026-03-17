Batres asegura 97% de abasto en el ISSSTE y presume caída de quejas por desabasto

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/ 17 marzo 2026
    Batres asegura 97% de abasto en el ISSSTE y presume caída de quejas por desabasto
    Batres puntualizó que en el Centro Nacional de Distribución (CENADI) hay aproximadamente 50 millones de piezas disponibles. ESPECIAL
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Afirman que las inconformidades por falta de fármacos han bajado desde el arranque del actual gobierno

CDMX.- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) informó que cuenta con un 97% de abasto de medicamentos a nivel nacional, de acuerdo con su director general, Martí Batres Guadarrama.

El funcionario señaló que, de octubre de 2024 —cuando inició la presente administración— al corte de febrero de este año, las quejas que llegan a ISSSTETEL por falta de fármacos se han reducido de manera considerable.

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Durante su participación en la conferencia presidencial matutina, Batres puntualizó que en el Centro Nacional de Distribución (CENADI) hay aproximadamente 50 millones de piezas disponibles para surtir a las unidades médicas que lo requieran.

Explicó que el inventario es dinámico, debido a que constantemente se reciben y despachan medicamentos. Detalló que desde ese centro parten rutas hacia farmacias del instituto.

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El titular del ISSSTE indicó que la institución opera 700 farmacias y que desde el CENADI se distribuyen insumos a esa red mediante un esquema logístico continuo.

Añadió que existe un mecanismo de revisión cotidiano para conocer el estado de abasto en farmacias de las unidades médicas, con el objetivo de incrementar el número de instalaciones que cuentan con 100% de insumos.

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Como ejemplo, refirió visitas recientes a clínicas de la Ciudad de México, entre ellas la de Fuentes Brotantes, en Tlalpan, y la de Iztapalapa II, en San Lorenzo Tezonco, donde reportó niveles de abasto de 99.9%.

Batres sostuvo que, en las supervisiones, se revisa el número de claves disponibles y las faltantes, como parte del seguimiento para mantener y mejorar el suministro.

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