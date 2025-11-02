PAN estalla por asesinato de alcalde: ‘Pidió ayuda y nadie lo escuchó’

CDMX.- El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, condenó enérgicamente el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre durante las celebraciones del Festival de Velas en Michoacán.

“Condenamos enérgicamente el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Una vez más, un asesinato contra quien levanta la voz por el secuestro de nuestro país. Una vez más, contra quien pidió ayuda al gobierno y no fue escuchado. Desde Acción Nacional hacemos un llamado de justicia. ¡México merece vivir en paz!”, expresó el dirigente panista.

Romero Herrera sostuvo que el crimen no es un hecho aislado, sino parte de un patrón que evidencia el abandono del Estado y la falta de estrategia federal de seguridad, la cual, dijo, “sigue sin dar resultados tangibles”.

“El asesinato del alcalde no sólo es un ataque contra una persona, sino contra la esperanza de las comunidades que siguen esperando protección. La inseguridad no distingue colores ni partidos. Hoy las familias viven con miedo, en Michoacán, en Veracruz, en Zacatecas, en Sinaloa, en Guerrero, en todo México”, señaló.

El líder del blanquiazul enfatizó que el caso de Uruapan se suma a una cadena de ataques y homicidios de autoridades locales que deja al descubierto la vulnerabilidad de quienes ejercen cargos públicos en zonas dominadas por el crimen organizado.

Romero advirtió que la violencia política está en ascenso y exigió que la Fiscalía General de la República atraiga el caso para garantizar una investigación imparcial y castigo a los responsables.

“El Estado mexicano tiene la obligación de proteger la vida de sus ciudadanos, sin importar su filiación política. Lo que está en juego no es la política, es la vida de las personas y el derecho a vivir sin miedo”, sostuvo.

Finalmente, aseguró que Acción Nacional refrenda su compromiso con la defensa de la patria, la familia y la libertad, tres valores que -dijo- guían el nuevo rumbo del partido en medio del clima de violencia que vive el país. Con información de El Universal