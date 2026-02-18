Balean la casa del nuevo líder sindical en Culiacán; Fiscalía investiga y activan protección municipal

Noticias
/ 18 febrero 2026
    Balean la casa del nuevo líder sindical en Culiacán; Fiscalía investiga y activan protección municipal
    El gobierno municipal reportó que el líder sindical se encontraba con su familia y sin afectaciones a su salud. ESPECIAL
El Universal
por El Universal

El caso ya es investigado por la Fiscalía estatal, mientras el gobierno municipal activó medidas de acompañamiento

CULIACÁN, SIN.- Un grupo armado atacó a balazos la residencia del recién electo secretario general del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán, Homar Salas Gastélum, en el fraccionamiento Las Brisas, sin que se reportaran personas lesionadas.

La Fiscalía General del Estado informó que abrió una investigación por los hechos y señaló que los presuntos agresores viajaban en dos vehículos de distintos colores; hasta el momento no se ha precisado cuántas personas participaron en el ataque.

De acuerdo con los primeros reportes, el inmueble presentó impactos de bala en la fachada, en una barda perimetral, así como en puertas y ventanas.

Según la información disponible, Salas Gastélum se encontraba en el interior del domicilio cuando ocurrió la agresión, por lo que el ayuntamiento envió personal de la Policía Municipal para brindarle acompañamiento.

El ataque ocurrió días después de la elección sindical realizada el viernes 13 de febrero, en la que Salas Gastélum, de la planilla roja, obtuvo mil 785 votos, frente a mil 349 de su contendiente, Zayda Flores Manjarrez.

Tras el hecho, el dirigente comunicó a sus agremiados la suspensión de un evento gremial que estaba programado para el viernes 20 de febrero, al señalar que la prioridad es la integridad y el bienestar de los trabajadores.

En el contexto del proceso interno, se indicó que, previo a la jornada electoral, Julio Duarte Apan —dirigente del sindicato que buscaba la reelección— anunció que no participaría por motivos de salud y familiares, en medio de versiones sobre amenazas.

La Fiscalía estatal mantiene las diligencias para esclarecer el ataque y determinar responsabilidades, mientras el gobierno municipal reportó que el líder sindical se encontraba con su familia y sin afectaciones a su salud.

