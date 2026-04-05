PAN señala ‘crisis’ por derrame en el Golfo y exige a Morena activar emergencia ambiental y apoyos

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 5 abril 2026
    PAN señala ‘crisis’ por derrame en el Golfo y exige a Morena activar emergencia ambiental y apoyos
    El partido señaló que la reacción del Gobierno Federal ha sido “contradictoria” desde el inicio. ESPECIAL
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


Derrame

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


PAN

Exigió emergencia ambiental, atención a comunidades y sanciones, y advirtió riesgos en Semana Santa y en temporada de anidación de tortugas

CDMX.- La dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) afirmó que, tras varias semanas del derrame de hidrocarburos que afecta a cuatro estados de la República con litoral en el Golfo de México, el Gobierno Federal y los gobiernos estatales han mostrado falta de respuesta ante una situación que, sostuvo, impacta al medio ambiente y a familias que dependen de la pesca y el turismo.

En un posicionamiento, el partido señaló que la reacción del Gobierno Federal ha sido “contradictoria” desde el inicio, al sostener que no ha existido una explicación clara de las causas y que se han presentado diversas versiones sin elementos suficientes, además de intentos por desviar la atención y minimizar la magnitud del caso.

https://vanguardia.com.mx/noticias/se-acabara-todo-en-diesel-y-fertilizantes-pan-presiona-por-gasolina-a-20-pesos-en-mexico-DH19786342

El PAN agregó que gobiernos estatales y organismos como Pemex, Semarnat y Cofepris han insistido en que la situación está bajo control, al tiempo que afirmó que diversas organizaciones no gubernamentales han documentado afectaciones que, a su juicio, contrastan con la narrativa oficial de “playas limpias”.

La dirigencia panista sostuvo que, si las autoridades federales reconocen antecedentes de hechos similares desde al menos 2021 y existe como referencia un incidente reciente en la Refinería Dos Bocas, resulta grave que, dijo, no exista un protocolo claro de mitigación de daños ni inversión en prevención.

https://vanguardia.com.mx/noticias/cae-presunto-integrante-del-cartel-chiapas-guatemala-en-cintalapa-le-aseguran-ak-47-y-tres-autos-NH19786139

También advirtió que el derrame ocurre en un periodo crítico por el inicio de la etapa natural de anidación y desove de tortugas marinas y por la temporada vacacional de Semana Santa, lo que, señaló, puede afectar a familias que tienen al mar como fuente principal de sustento.

Sobre los apoyos a las comunidades, el PAN afirmó que se han ofrecido transferencias “insuficientes” que no cubrirían ni una semana del ingreso perdido, sin detallar montos.

El partido sostuvo que el caso exhibe fallas en la respuesta gubernamental y reiteró que continuará insistiendo en una declaratoria de emergencia ambiental, atención a comunidades y sanciones para quienes resulten responsables.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Derrame

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


PAN

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Señalan que lo ocurrido no fue un accidente, sino consecuencia de negligencia.

Exigen justicia por víctimas del Axe Ceremonia en anticoncierto
Salas de cine en Saltillo registraron llenos durante el periodo vacacional

Mario Galaxy y Proyecto Salvación llenan salas de cine en Saltillo; ven recuperación tras pandemia
El Gobierno de México elevó el estímulo fiscal al diésel a 81.2%, en medio de tensiones globales en el mercado petrolero. La medida busca contener el impacto del IEPS y estabilizar los precios al consumidor.

Aumentan subsidio al diésel hasta 81.2%, esto debes pagar por cada litro
Durante esta temporada de Semana Santa, marcada por el aumento de visitantes en destinos de playa, comenzó a circular información sobre la presencia de una peculiar criatura marina.

Dragón azul: El peligroso animal que asustó a turistas en playas durante Semana Santa... ¿Qué es?
El monto, el parentesco y el tipo de operación determinan si debes declarar o no.

SAT: cuánto dinero puedes transferir a un familiar sin pagar impuestos
La ciudad de San Antonio, Texas, nombró el 3 de abril como el “Día de Peso Pluma” y entregó la llave de la ciudad al cantante de corridos tumbados.

¡Es oficial! San Antonio celebra el Día de Peso Pluma y le entregan la llave de la ciudad al cantante
Gabriela Jáquez celebró con UCLA la conquista del título nacional de la NCAA, tras coronarse en una histórica final del basquetbol colegial femenil en Estados Unidos.

Gabriela Jáquez hace historia: primera mexicana campeona de la NCAA con UCLA
Esta imagen, tomada de un video proporcionado por la NASA, muestra la Tierra, a la izquierda, desde la nave espacial Orion de la NASA mientras encendía sus motores rumbo a la Luna el jueves 2 de abril de 2026.

La misión Artemis II se ubica a casi a mitad de su camino de hacer historia en el regreso a la Luna