PAN señala ‘crisis’ por derrame en el Golfo y exige a Morena activar emergencia ambiental y apoyos

CDMX.- La dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) afirmó que, tras varias semanas del derrame de hidrocarburos que afecta a cuatro estados de la República con litoral en el Golfo de México, el Gobierno Federal y los gobiernos estatales han mostrado falta de respuesta ante una situación que, sostuvo, impacta al medio ambiente y a familias que dependen de la pesca y el turismo. En un posicionamiento, el partido señaló que la reacción del Gobierno Federal ha sido “contradictoria” desde el inicio, al sostener que no ha existido una explicación clara de las causas y que se han presentado diversas versiones sin elementos suficientes, además de intentos por desviar la atención y minimizar la magnitud del caso.

El PAN agregó que gobiernos estatales y organismos como Pemex, Semarnat y Cofepris han insistido en que la situación está bajo control, al tiempo que afirmó que diversas organizaciones no gubernamentales han documentado afectaciones que, a su juicio, contrastan con la narrativa oficial de “playas limpias”. La dirigencia panista sostuvo que, si las autoridades federales reconocen antecedentes de hechos similares desde al menos 2021 y existe como referencia un incidente reciente en la Refinería Dos Bocas, resulta grave que, dijo, no exista un protocolo claro de mitigación de daños ni inversión en prevención.

También advirtió que el derrame ocurre en un periodo crítico por el inicio de la etapa natural de anidación y desove de tortugas marinas y por la temporada vacacional de Semana Santa, lo que, señaló, puede afectar a familias que tienen al mar como fuente principal de sustento. Sobre los apoyos a las comunidades, el PAN afirmó que se han ofrecido transferencias “insuficientes” que no cubrirían ni una semana del ingreso perdido, sin detallar montos. El partido sostuvo que el caso exhibe fallas en la respuesta gubernamental y reiteró que continuará insistiendo en una declaratoria de emergencia ambiental, atención a comunidades y sanciones para quienes resulten responsables.

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