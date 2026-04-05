‘Se acabará todo en diésel y fertilizantes’: PAN presiona por gasolina a 20 pesos en México

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/ 5 abril 2026
    ‘Se acabará todo en diésel y fertilizantes’: PAN presiona por gasolina a 20 pesos en México
    Insistieron en su petición al gobierno federal de bajar el precio de las gasolinas. ESPECIAL
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Atribuyeron el encarecimiento al conflicto en Medio Oriente y advirtieron efectos en producción agropecuaria, inflación y canasta básica

CDMX.- Diputadas y diputados federales del PAN insistieron en su petición al gobierno federal de bajar el precio de las gasolinas en México, al señalar que el encarecimiento de combustibles y fertilizantes impacta de manera directa al sector agropecuario.

En un comunicado, afirmaron que los productores del campo son los más afectados por los efectos del conflicto en Medio Oriente, al que atribuyeron el aumento de costos en energéticos e insumos.

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El diputado Federico Döring dijo que “celebran” el aumento del subsidio al diésel, pero sostuvo que la medida es parcial. En ese sentido, mencionó que el Estrecho de Ormuz concentra el tránsito de una parte relevante de recursos energéticos y fertilizantes, lo que —señaló— incide en los precios.

“Celebramos que se haya aumentado el subsidio al diésel, qué bueno que el Gobierno escuche al PAN, lástima que sea incompleto y de forma parcial”, expresó, y añadió que el incremento en fertilizantes es superior a 55%. “Presidenta Claudia Sheinbaum le exigimos retomar la propuesta completa del PAN, bajar la gasolina y diésel a 20 pesos, además de mesas de diálogo urgente con sectores agropecuarios”, dijo.

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Döring advirtió que, si no se actúa de inmediato, los combustibles y fertilizantes no solo afectarán al campo. “¡Todas las utilidades se acabarán en gasolinas, diésel y fertilizantes!”, señaló.

Por separado, la diputada Noemí Luna alertó sobre efectos inflacionarios si no se controlan los costos de los fertilizantes. “Eso genera efectos en los alimentos y el gasto y presión en la economía se trasladará a miles de familias”, afirmó, además de pedir programas emergentes desde la Secretaría de Hacienda.

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Ambos legisladores sostuvieron que el alza del diésel y de los fertilizantes podría comprometer la producción y la comercialización en el campo, con impacto en los precios de la canasta básica. “El país no podrá resistir incrementos graves en rendimientos agrícolas y por ende, propiciará el aumento de precios”, enfatizaron.

También plantearon que el gobierno federal debe priorizar acciones para el sector agropecuario, al considerar que se trata de un tema central para la economía y el abasto.

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