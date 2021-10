‘PAN y PRI, distintos como la Coca y Pepsi’: AMLO

ENSENADA, BC.- Al criticar la reunión que sostuvieron los líderes de la coalición Va por México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los integrantes de esta alianza buscan engañar a la población, asegurando que son distintos, pero, dijo, “si hay alguna diferencia es la que existe entre la Coca-Cola y la Pepsi Cola”.

“¿Por qué razón se reunieron allá arriba Claudio X. González, este señor Gustavo de Hoyos, que era de Coparmex, esta organización que es como un sector del PAN, se unieron PRI, PAN, imagínense, cuándo se había visto eso? No nos creían porque engañaron muchísimo tiempo, haciendo creer que eran distintos, y cuál diferencia decimos nosotros? No existe, es lo mismo, son iguales. Si hay alguna diferencia es la que existe entre la Coca-Cola y la Pepsi Cola, y no nos creían”.

Al encabezar la firma del decreto para regularizar automóviles extranjeros, conocidos como autos chocolate, el Titular del Ejecutivo federal también criticó que esta alianza presentara hace unos días ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra la ley de revocación de mandato, pues aseguró que esto lo hacen porque le tienen “mucho miedo al pueblo”.

Llamó a la población a participar en este ejercicio, sea a favor o en contra. “Yo invito a todo el pueblo a que participe, a que vayan a votar a favor o en contra, pero que todos participemos para dejar establecida la democracia como forma de vida”, dijo el Presidente.