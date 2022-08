La Pensión Bienestar para Adultos Mayores comenzó a entregarse a partir del 2018 y es uno de los programas prioritarios del gobierno federal.

De acuerdo con el calendario de pagos de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores 2022, el cual fue emitido por la Secretaría del Bienestar, el próximo pago para los beneficiarios de este programa se entregará durante el mes de septiembre y se depositará un total de 3 mil 850 pesos, los cuales, corresponderán al bimestre de septiembre-octubre.

En lo que va del año, Secretaría del Bienestar ha entregado cuatro pagos correspondientes a los bimestres de enero-febrero-, marzo-abril, mayo-junio y julio-agosto a los beneficiarios de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, por lo que, de acuerdo con el calendario oficial de pagos, solo restarán dos pagos más en lo que resta del 2022, los cuales corresponderán a los bimestres de septiembre-octubre y noviembre-diciembre.

Para las personas que reciben su pago en efectivo surge la duda de qué ocurre si no he recogido su apoyo, o si al no acudir por el se les quitará el apoyo.

Si recibes tu pago en efectivo de la Pensión Bienestar 2022 y sólo no has ido por el de julio, no te lo pueden quitar, según las reglas de operación del programa, apartado retención de la pensión; aunque si van dos ocasiones consecutivas que no vas a recibirlo, te pueden retener el apoyo.

“Una de las causas de retención de la pensión es “cuando las personas derechohabientes incluidas en el esquema de Entrega de Apoyos en Efectivo, o la persona adulta auxiliar no se presenten a recibir los apoyos económicos hasta en dos bimestres consecutivos”, se especifica en el Diario Oficial de la Federación.

Esto quiere decir que si por alguna razón no pudiste ir por el dinero a la mesa de pago en una ocasión, no te lo van a quitar; sin embargo, si ya van dos veces en las que no acudes por el recurso, te lo pueden ‘quitar’

Aunque esto no aplica para los bimestres en los que se den pagos anticipados, es decir, si no vas por un pago doble no hay razón para su retención.

El que te retengan el dinero no significa que te lo van a quitar, pues te lo pueden volver a dar posteriormente en caso de que aclares tu situación.

Pero sí te pueden quitar tu pago, si cobras en efectivo, de manera definitiva si no acudes a recibirlo y no aclaras tu situación durante un año entero, pues tras dos bimestres de no ir te lo ‘frenan

¡Pero ojo! Luego de dos bimestres de no aclarar tu situación de retención te suspenden del padrón de beneficiarios y, finalmente, si te encuentras dos bimestres consecutivos en suspensión te dan de baja definitiva.

Aunque es poco probable que durante un año una persona adulta mayor o su auxiliar no acudan a recibir el pago de la Pensión Bienestar 2022 y/o a aclarar su situación, así que no te preocupes si sólo se te olvidó ir por el dinero en julio.