PepsiCo ya reparte Doritos, Pepsi y Gatorade en camiones sin conductor y alcanza 99% en puntualidad de entregas

Uno de los ejemplos más llamativos ocurre con PepsiCo , compañía que comenzó a ampliar el uso de camiones sin conductor para transportar productos como Doritos, Pepsi y Gatorade entre centros de distribución, almacenes y puntos de venta en Estados Unidos.

La inteligencia artificial dejó de ser una herramienta exclusiva de teléfonos, asistentes digitales o sistemas automatizados dentro de las empresas. Ahora también comienza a tomar el control de las carreteras con una nueva generación de vehículos autónomos que transforman la forma en que se distribuyen los productos.

La empresa estableció una alianza de largo plazo con Gatik, compañía especializada en tecnología de transporte autónomo, para desarrollar una operación comercial que ambas firmas consideran una de las más grandes de su tipo en Norteamérica.

Los vehículos ya recorren rutas en estados como Texas, Arizona y Arkansas, moviendo mercancía de marcas pertenecientes a la división Frito-Lay y otras líneas de bebidas.

Aunque para los consumidores el cambio pasa prácticamente desapercibido, detrás de una botella de refresco o una bolsa de botanas existe una red logística cada vez más avanzada.

LA TECNOLOGÍA DETRÁS DE LOS CAMIONES AUTÓNOMOS

Los nuevos vehículos no funcionan simplemente con un sistema automático de dirección. Detrás de cada recorrido existe una combinación de inteligencia artificial, sensores y análisis en tiempo real que permite a los camiones interpretar el entorno.

Estas unidades utilizan cámaras, radares y sensores lidar para detectar obstáculos, calcular distancias y tomar decisiones durante el trayecto.

A diferencia de los vehículos de transporte tradicional que recorren largas distancias, estos camiones están diseñados principalmente para la llamada “middle mile” o milla intermedia, una etapa fundamental dentro de la cadena de suministro.

Esta fase conecta centros de distribución con tiendas, almacenes y puntos donde finalmente los productos llegan al consumidor.

La precisión en estos recorridos puede hacer una gran diferencia. Según datos de la industria, algunas operaciones con vehículos autónomos han alcanzado niveles de puntualidad cercanos al 99 por ciento, una cifra relevante para productos de alta rotación.

En sectores como alimentos y bebidas, donde los anaqueles deben mantenerse abastecidos constantemente, una entrega tardía puede significar pérdidas económicas y menor disponibilidad para los compradores.

Un dato curioso es que la automatización logística no necesariamente busca que las personas desaparezcan del proceso, sino cambiar la forma en que participan dentro de la operación.

LA CADENA ALIMENTARIA TAMBIÉN DEPENDE DE LA INNOVACIÓN

Cuando se habla de innovación en alimentos, la conversación suele enfocarse en ingredientes, restaurantes, sostenibilidad o nuevas experiencias gastronómicas. Sin embargo, existe otro elemento silencioso que resulta indispensable: la logística.

Antes de que un producto llegue a una tienda, atraviesa una serie de procesos que incluyen producción, almacenamiento, transporte y distribución.

Los problemas registrados en las cadenas de suministro durante los últimos años demostraron que incluso las grandes compañías pueden enfrentar dificultades cuando falla alguno de esos puntos.

La pandemia, los retrasos internacionales y la falta de operadores de transporte aceleraron la búsqueda de soluciones tecnológicas capaces de mantener el flujo de mercancías.

Para una empresa como PepsiCo, que mueve millones de cajas de productos diariamente, mejorar la eficiencia del transporte representa un cambio importante en costos, tiempos y capacidad operativa.

La compañía ha señalado que los camiones autónomos pueden ayudar a cubrir rutas donde existe dificultad para encontrar personal disponible, además de aumentar la frecuencia de los recorridos.

La automatización también permite recopilar información sobre cada viaje, analizar patrones y ajustar procesos para hacerlos más eficientes.

UN FUTURO DONDE LOS ALIMENTOS VIAJEN SIN CONDUCTOR

Lo que hace algunos años parecía una escena de ciencia ficción comienza a formar parte de la realidad cotidiana. Los camiones autónomos ya circulan en operaciones comerciales y la industria observa su evolución con atención.

Actualmente, más de 40 vehículos autónomos forman parte de la red logística de PepsiCo en Estados Unidos, y la expectativa es que esta tecnología continúe expandiéndose en los próximos años.

La empresa ha explicado que la incorporación de estas unidades no representa únicamente sustituir una función humana, sino modificar la manera en que se organizan las operaciones.

Parte del personal puede enfocarse en supervisión tecnológica, atención al cliente, coordinación logística y otras actividades relacionadas con la distribución.

La llegada de los vehículos autónomos plantea nuevas preguntas sobre el futuro del transporte, la seguridad y el papel de la inteligencia artificial en actividades cotidianas.