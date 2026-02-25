Pese al ‘frenón’ económico, Compartamos presume más crédito y niega ‘tormenta’ de impagos en 2026

CDMX.- El sector popular ha resistido la desaceleración económica y mantiene dinamismo en su demanda de financiamiento, afirmó Enrique Majós, director general de Gentera, firma controladora de Compartamos Banco, al sostener que no se observa en el horizonte una “tormenta” de impagos.

El directivo señaló que, pese al estancamiento del consumo nacional, los clientes de la base de la pirámide continúan solicitando crédito de manera habitual para sostener y hacer crecer sus negocios, lo que mantiene activa la colocación de financiamiento en ese segmento.

“A pesar del entorno de desaceleración económica (...), nuestros clientes siguen demandando crédito de manera habitual para sostener y hacer crecer sus negocios. No vemos en el horizonte una tormenta de impagos (...); la disciplina de pago se mantiene y el comportamiento de la cartera es estable”, declaró Majós.

Detalló que la mayor parte del crédito se destina a capital de trabajo, con necesidades vinculadas a surtir mercancía, comprar materia prima o invertir en pequeños negocios, por lo que la demanda no se ha frenado. Agregó que la actividad de los micronegocios está asociada a consumo básico, con giros como alimentos y servicios.

Como antecedente, Compartamos Banco presentó sus resultados al cierre de 2025: la cartera de crédito alcanzó 61 mil 887 millones de pesos, 15.9% más que en 2024, cuando reportó 53 mil 395 millones de pesos.

En cuanto a desempeño, la institución cerró 2025 con una utilidad de 5 mil 739 millones de pesos, cifra 20.8% superior a los 4 mil 751 millones registrados al concluir 2024.

Majós indicó que, además de capital de trabajo, los clientes demandan financiamiento para consumo y emergencias, así como una cuenta transaccional y productos de seguros, y sostuvo que en 2026 la institución buscará atender esas necesidades con una estrategia que extienda la modernización y la oferta de servicios.

El directivo agregó que, en el caso de Jalisco, las operaciones de la institución ya se restablecieron en su totalidad tras los incidentes registrados el domingo, y reiteró que para 2026 se anticipa un entorno favorable para el sector popular. Con información de La Jornada