Pese al ‘frenón’ económico, Compartamos presume más crédito y niega ‘tormenta’ de impagos en 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 25 febrero 2026
    Pese al ‘frenón’ económico, Compartamos presume más crédito y niega ‘tormenta’ de impagos en 2026
    Sostiene que no se observa en el horizonte una “tormenta” de impagos. ESPECIAL

Con resultados de 2025, la institución anticipó más financiamiento en 2026 y descartó un escenario de impagos generalizados

CDMX.- El sector popular ha resistido la desaceleración económica y mantiene dinamismo en su demanda de financiamiento, afirmó Enrique Majós, director general de Gentera, firma controladora de Compartamos Banco, al sostener que no se observa en el horizonte una “tormenta” de impagos.

El directivo señaló que, pese al estancamiento del consumo nacional, los clientes de la base de la pirámide continúan solicitando crédito de manera habitual para sostener y hacer crecer sus negocios, lo que mantiene activa la colocación de financiamiento en ese segmento.

TE PUEDE INTERESAR: Hacker utilizó inteligencia artificial Claude para robar información del SAT y del INE

“A pesar del entorno de desaceleración económica (...), nuestros clientes siguen demandando crédito de manera habitual para sostener y hacer crecer sus negocios. No vemos en el horizonte una tormenta de impagos (...); la disciplina de pago se mantiene y el comportamiento de la cartera es estable”, declaró Majós.

Detalló que la mayor parte del crédito se destina a capital de trabajo, con necesidades vinculadas a surtir mercancía, comprar materia prima o invertir en pequeños negocios, por lo que la demanda no se ha frenado. Agregó que la actividad de los micronegocios está asociada a consumo básico, con giros como alimentos y servicios.

TE PUEDE INTERESAR: Samuel García supervisa avance del Puente Nuevo Torre Rise-Obispado en Monterrey

Como antecedente, Compartamos Banco presentó sus resultados al cierre de 2025: la cartera de crédito alcanzó 61 mil 887 millones de pesos, 15.9% más que en 2024, cuando reportó 53 mil 395 millones de pesos.

En cuanto a desempeño, la institución cerró 2025 con una utilidad de 5 mil 739 millones de pesos, cifra 20.8% superior a los 4 mil 751 millones registrados al concluir 2024.

TE PUEDE INTERESAR: Ofrecen actas, CURP y licencia a migrantes en EU por 4 mil 390 dólares; hay indagatorias en Chiapas

Majós indicó que, además de capital de trabajo, los clientes demandan financiamiento para consumo y emergencias, así como una cuenta transaccional y productos de seguros, y sostuvo que en 2026 la institución buscará atender esas necesidades con una estrategia que extienda la modernización y la oferta de servicios.

El directivo agregó que, en el caso de Jalisco, las operaciones de la institución ya se restablecieron en su totalidad tras los incidentes registrados el domingo, y reiteró que para 2026 se anticipa un entorno favorable para el sector popular. Con información de La Jornada

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Economía

Localizaciones


CDMX

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

Selección de los editores
Hacker utilizó ChatGPT, OpenAI y Claude para averiguar debilidades de la ciberseguridad en el SAT e INE

Hacker utilizó inteligencia artificial Claude para robar información del SAT y del INE
El gobernador de Nuevo León, Samuel García, supervisó los avances de construcción del Puente Nuevo Torre Rise-Obispado, este miércoles.

Samuel García supervisa avance del Puente Nuevo Torre Rise-Obispado en Monterrey
En la Cámara de Diputados, el coordinador priista Rubén Moreira Valdez también rechazó la propuesta y aseguró que “derrumba a la democracia”.

Morena presiona por eliminar el fuero y PVEM, PRI y PAN advierten que frenarán la reforma electoral
Delgado Carrillo señaló que uno de los ejes del programa es la entrega directa del presupuesto.

Mario Delgado sube presupuesto de La Escuela es Nuestra a 26 mil mdp y amplía cobertura en 2026
El presidente Donald Trump pronuncia su discurso sobre el Estado de la Unión ante una sesión conjunta del Congreso en el Capitolio de Washington.

En su discurso del Estado de la Unión, Trump presenta a los demócratas como villanos
El sórdido escondite de 18 habitaciones del multimillonario financiero caído en desgracia, ubicado en la Avenida Foch, incluía una cámara de masajes que los fiscales de París creen que se utilizó para llevar a cabo atroces violaciones y agresiones sexuales.

El escondite secreto de Jeffrey Epstein en París queda al descubierto tras nuevas y escalofriantes
Las recientes apariciones públicas del presidente estadounidense reavivaron cuestionamientos sobre su estado físico, luego de que una mancha visible en su mano fuera captada durante un discurso oficial.

¿Qué tiene Trump en la mano?... manchas que cubre con maquillaje desatan ola de especulaciones sobre su salud
La gente enciende velas en la Plaza de la Independencia para conmemorar el cuarto aniversario de la invasión rusa de Ucrania, en Kiev, Ucrania

Soldados hechos con IA y manipulación de ‘chatbots’, esta es es la nueva forma de desinformar sobre la guerra de Ucrania