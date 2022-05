Pide invitar matones a la fiesta: Jorge Ramos

CDMX.- Jorge Ramos respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que fue exhibido un mensaje que el periodista escribió en redes sociales tras el amago del mandatario mexicano de no asistir a la Cumbre de las Américas si no se invitan a países como Nicaragua, Venezuela y Cuba.

“El presidente López Obrador tiene todo el derecho de no ir a la Cumbre de las Américas si no quiere. Pero lo que está pidiendo es que inviten a la fiesta a matones, torturadores, censores y represores, como son los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Obrador ya escogió su lado”, fue el mensaje que Jorge Ramos escribió y fue exhibido en Palacio Nacional.

“Pues no es que no quiera, es que en qué quedamos. ¿Vamos a respetar la independencia de los pueblos, o no? ¿Vamos a respetar la soberanía de los pueblos, o no? ¿Va a ser nada más el discurso?”, expresó López Obrador.

“¿Quiénes somos nosotros para llamar matones, torturadores, censores, represores, a unos y no a otros? ¿Que ya nos consideramos jueces supremos? ¿Nosotros vamos a decidir sobre los demás, con qué derecho?”, cuestionó el presidente López Obrador.

“Con todo respeto”, López Obrador dijo que Jorge Ramos, “desde hace mucho tiempo”, ya escogió su lado.

“Lo que estamos buscando es que se llegue a un acuerdo para que participemos todos, toda América y si hay diferencias, que se expongan, que haya diálogo”, indicó el presidente López Obrador.

Ramos agradeció el tono y la respuesta del presidente López Obrador.

El también presentador de noticias refirió que este es un debate “sumamente importante sobre el destino que debe seguir México”.