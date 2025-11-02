‘Pidió ayuda y no le dieron nada’: Salinas Pliego estalla tras asesinato del alcalde de Uruapan

El empresario arremetió en redes contra el gobierno federal tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien había denunciado amenazas del CJNG y pedido ayuda sin obtener respuesta

CDMX.- El asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, durante la inauguración del Festival de Velas, provocó una de las reacciones más contundentes del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien acusó al gobierno federal de haber ignorado las súplicas de auxilio del edil antes de su muerte.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el fundador de Grupo Salinas compartió un mensaje dirigido al Gabinete de Seguridad, en el que condenó el crimen y cuestionó la falta de apoyo a las autoridades locales.

“No tienen madre. Pidió ayuda por todos lados y no le dieron nada. Pche gobierno de m*da. Bueno para saquear, malo para dar”, escribió el empresario.

El comentario se viralizó rápidamente, alcanzando más de un millón de visualizaciones y decenas de miles de reacciones en cuestión de horas. Miles de usuarios replicaron el mensaje, sumando críticas hacia la estrategia federal de seguridad.

El propio alcalde asesinado había publicado días antes mensajes de emergencia dirigidos a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, solicitando refuerzos ante amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Ninguna autoridad confirmó haber respondido.

La indignación se amplificó luego de que el Gabinete de Seguridad publicara un breve comunicado en el que aseguró que “el crimen no quedará impune”. Usuarios replicaron el mensaje oficial con capturas de las peticiones previas del edil y con el tuit de Salinas Pliego como muestra del enojo social.

El empresario, conocido por su presencia activa en redes, ha protagonizado otros enfrentamientos con funcionarios del actual gobierno. Sin embargo, este mensaje -directo, crudo y viral- se convirtió en uno de los más difundidos tras el homicidio del alcalde michoacano.

Mientras tanto, las autoridades federales mantienen un operativo de vigilancia en Uruapan y la Fiscalía de Michoacán investiga el atentado, atribuido preliminarmente al CJNG, que mantiene una disputa territorial en la región. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

