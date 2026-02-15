Plan Michoacán: SEP destina 6.3 mil mdp a becas, bachillerato y nuevos espacios en universidades

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 15 febrero 2026
    Plan Michoacán: SEP destina 6.3 mil mdp a becas, bachillerato y nuevos espacios en universidades
    Delgado Carrillo precisó que este año la Beca Universal Rita Cetina se ampliará a educación primaria con un apoyo bimestral de mil 900 pesos. ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Becas

Localizaciones


CDMX

Personajes


Mario Delgado Carrillo

Organizaciones


SEP

Anuncian paquete de inversión que concentra becas, expansión de bachillerato y obras educativas con metas puntuales de cobertura

CDMX.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó una inversión de 6.3 mil millones de pesos en Michoacán, con la que, mediante el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se prevé beneficiar a 892 mil 639 estudiantes con programas de becas y acciones de mejoramiento de infraestructura.

El titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo, señaló que se ampliará la cobertura del Bachillerato Nacional para incorporar a 30 mil nuevos estudiantes, a través de la construcción de 10 nuevos bachilleratos tecnológicos, 20 ampliaciones y 60 bachilleratos modulares en zonas urbanas, rurales e indígenas.

TE PUEDE INTERESAR: Semar captura a objetivo prioritario del ‘Sindicato 25 de Marzo’; la investigan por extorsión y cobro de piso

También se anunció la instalación de 10 centros comunitarios de alto rendimiento “México Imparable” en municipios como Morelia, Uruapan, Zamora, Apatzingán y Lázaro Cárdenas.

En educación superior, la SEP indicó que se incrementará la matrícula con 50 mil nuevos espacios, en coordinación con instituciones como la UNAM, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el Tecnológico Nacional de México, universidades tecnológicas y politécnicas, la Universidad para el Bienestar Benito Juárez, la Universidad Intercultural, así como con la apertura de cinco nuevos planteles de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

TE PUEDE INTERESAR: Noroña acusa salidas ‘mal procesadas’ de Arriaga y Adán Augusto y llama a cerrar filas en la 4T

Delgado Carrillo precisó que este año la Beca Universal Rita Cetina se ampliará a educación primaria con un apoyo bimestral de mil 900 pesos, más 700 pesos por cada hijo adicional en la familia, además de un apoyo único anual de 2 mil 500 pesos para uniformes y útiles escolares para alumnos de primero a sexto de primaria.

Como parte del plan, se creó la Beca Gertrudis Bocanegra, con un apoyo de mil 900 pesos bimestrales para transportación dirigido a más de 44 mil estudiantes de educación superior en la entidad.

TE PUEDE INTERESAR: Aunque SEP lo cesó, Arriaga no se va: se atrinchera en oficinas y dice que rechazó una embajada

En el apartado de innovación, la SEP anunció la incorporación de 10 mil estudiantes a cursos del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, con el objetivo de fortalecer habilidades tecnológicas.

En prevención y bienestar, el titular de la SEP mencionó jornadas comunitarias por la paz y contra las adicciones en escuelas, así como el fortalecimiento del programa Vive saludable, vive feliz, orientado a promover entornos escolares sanos y seguros.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Becas

Localizaciones


CDMX

Personajes


Mario Delgado Carrillo

Organizaciones


SEP

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

Selección de los editores
Marx Arriaga, exfuncionario de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), admitió que se le ofreció una embajada.

Marx Arriaga confirma que rechazó embajada para dejar Dirección en la SEP
Señalan que desde el 2018 con la elección del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se impulsó un cambio en el que la educación fue uno de los ejes.

SEP niega ‘borrado’ de obradorismo: asegura que los libros de texto no cambiarán su esencia
Fotografía difundida en la cuenta oficial en X @DeptofWar del Departamento de Guerra de Estados Unidos de uno de sus helicópteros interceptando un buque petrolero en el océano Índico.

EU intercepta otro buque petrolero en el océano Índico tras violar bloqueo
El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, adelantó que han ido saliendo agentes de Minnesota ante las protestas que fueron escalando.

Mantiene zar fronterizo ‘pequeña fuerza’ antimigrante en Minnesota
Tras el derrocamiento de Maduro a manos de Washington a principios de enero, el Gobierno Trump ha entregado el mando de la transición en Venezuela a la ex vicepresidenta chavista. FOTO:

EU suaviza más las restricciones para petroleras en Venezuela
Mario Delgado planteó que el país requiere formación de vanguardia y con alcance social, con respaldo institucional a estudiantes.

Mario Delgado destaca logros de estudiantes en robótica durante Encuentro Nacional del TecNM

La SSC detuvo a seis personas y turnó el caso al Ministerio Público para definir su situación jurídica.

Rescatan a joven secuestrado en Xochimilco; SSC detiene a seis personas tras operativo simultáneo
Denuncia colectivo presunto fraude inmobiliario en Nuevo León; señalan a notarías del área metropolitana

Denuncia colectivo presunto fraude inmobiliario en Nuevo León; señalan a notarías del área metropolitana