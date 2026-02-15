Plan Michoacán: SEP destina 6.3 mil mdp a becas, bachillerato y nuevos espacios en universidades

CDMX.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó una inversión de 6.3 mil millones de pesos en Michoacán, con la que, mediante el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se prevé beneficiar a 892 mil 639 estudiantes con programas de becas y acciones de mejoramiento de infraestructura.

El titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo, señaló que se ampliará la cobertura del Bachillerato Nacional para incorporar a 30 mil nuevos estudiantes, a través de la construcción de 10 nuevos bachilleratos tecnológicos, 20 ampliaciones y 60 bachilleratos modulares en zonas urbanas, rurales e indígenas.

También se anunció la instalación de 10 centros comunitarios de alto rendimiento “México Imparable” en municipios como Morelia, Uruapan, Zamora, Apatzingán y Lázaro Cárdenas.

En educación superior, la SEP indicó que se incrementará la matrícula con 50 mil nuevos espacios, en coordinación con instituciones como la UNAM, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el Tecnológico Nacional de México, universidades tecnológicas y politécnicas, la Universidad para el Bienestar Benito Juárez, la Universidad Intercultural, así como con la apertura de cinco nuevos planteles de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

Delgado Carrillo precisó que este año la Beca Universal Rita Cetina se ampliará a educación primaria con un apoyo bimestral de mil 900 pesos, más 700 pesos por cada hijo adicional en la familia, además de un apoyo único anual de 2 mil 500 pesos para uniformes y útiles escolares para alumnos de primero a sexto de primaria.

Como parte del plan, se creó la Beca Gertrudis Bocanegra, con un apoyo de mil 900 pesos bimestrales para transportación dirigido a más de 44 mil estudiantes de educación superior en la entidad.

En el apartado de innovación, la SEP anunció la incorporación de 10 mil estudiantes a cursos del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, con el objetivo de fortalecer habilidades tecnológicas.