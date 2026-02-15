Aunque SEP lo cesó, Arriaga no se va: se atrinchera en oficinas y dice que rechazó una embajada

CDMX.- A más de 70 horas de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció su cese como director general de Materiales Educativos, Marx Arriaga Navarro se mantiene en sus oficinas y transmite la segunda jornada de 24 horas de diálogo sobre la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y los libros de texto gratuitos que estuvieron a su cargo.

El pasado viernes, el aún funcionario federal advirtió que no se retirará del puesto y difundió un mensaje en el que señaló que permanecería en la oficina, mientras encabezaría una jornada de reflexión y protesta relacionada con los materiales educativos.

“Protesta con propuesta! Nuestros Comités de Defensa decidieron que resistiéramos en esta oficina donde se defendieron los Libros de Texto. Pero no lo haremos con los brazos caídos. Nos proponemos 24 horas de reflexión crítica sobre el sueño del Humanismo Mexicano y la #NEM”, escribió.

En el mismo mensaje anunció que encabezaría una jornada de “Protesta con propuesta” y afirmó que permanece en las oficinas “rodeados por las cloacas de la @SEP_mx”, al añadir: “¡o luchamos juntos o nos derrotarán por separado!”.

El pasado jueves, Arriaga Navarro ofreció una conferencia de prensa en la que aseguró que no se le había notificado de su despido, por lo que no dejaría el cargo hasta recibir una notificación formal.

Aunque la SEP confirmó su remoción, Arriaga Navarro decidió mantenerse en la dependencia y llamó a una jornada de 24 horas de protesta en defensa de los libros de texto gratuitos.

Ayer sábado, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, dijo que Arriaga Navarro rechazó alternativas planteadas tras su salida, entre ellas un cambio de área dentro de la dependencia federal o la posibilidad de representar a México en el extranjero.

Arriaga Navarro afirmó que se le ofreció una embajada para dejar el cargo, pero que no aceptó. “Hace meses, me ofreció una embajada para que dejara este puesto y permitiera que se cambiaran los libros de texto. Y si es verdad, la ofreció y no la quise tomar porque no iba a traicionar a la base magisterial”, señaló en una de las transmisiones.