Policías disparan por error en autopista México-Tuxpan; muere doctora en la confusión

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/ 21 abril 2026
    Policías disparan por error en autopista México-Tuxpan; muere doctora en la confusión
    Una doctora perdió la vida y otra mujer resultó herida, mientras autoridades ya investigan lo ocurrido. Foto: Especial

Una persecución policial en la autopista México-Tuxpan terminó en tragedia luego de que elementos de seguridad dispararan por error contra un vehículo civil.

Un operativo de seguridad en Veracruz terminó en un caso que ha generado indignación y cuestionamientos sobre los protocolos policiales. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal dispararon contra una camioneta particular durante una persecución en la autopista México-Tuxpan, provocando la muerte de una doctora y dejando a otra mujer lesionada.

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¿Qué ocurrió en la autopista México-Tuxpan?

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron a la altura de la caseta de cobro número 13, en el municipio de Tihuatlán. Policías estatales detectaron el robo de una camioneta tipo SUV blanca por parte de cuatro hombres armados que viajaban en un sedán azul, lo que desató una persecución.

Durante el operativo, los agentes intentaron repeler una supuesta agresión de los delincuentes. Sin embargo, en medio de la confusión, dispararon contra un vehículo civil que tenía características similares al de los sospechosos.

Un error que terminó en tragedia

Las víctimas viajaban en una camioneta particular cuando fueron alcanzadas por las balas. Como resultado:

- Bertha Burciaga Mora, médica anestesióloga del IMSS en Poza Rica, perdió la vida

- Una segunda mujer resultó lesionada y se reporta estable

- Los presuntos responsables lograron escapar del lugar

El caso ha generado preocupación debido a que las víctimas no tenían relación con el delito que originó la persecución.

La versión oficial y las acciones tras el incidente

La SSP de Veracruz informó que los elementos involucrados, junto con sus armas, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. No se detalló cuántos policías están siendo investigados, pero se confirmó que se abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.

Según la dependencia, tras los hechos se priorizó la atención médica de las víctimas, aunque esto no evitó el fallecimiento de la doctora.

Investigación en curso

Las autoridades buscan esclarecer:

- Si hubo uso indebido de la fuerza

- Fallas en los protocolos de persecución

- Responsabilidad individual de los elementos involucrados

- Condiciones en las que se dio la confusión entre vehículos

Seguridad, protocolos y riesgos en operativos

Este caso vuelve a poner en el centro del debate la actuación policial durante persecuciones en carreteras. La necesidad de reaccionar ante delitos en flagrancia se enfrenta al riesgo de afectar a civiles cuando no existen protocolos claros o se cometen errores en la identificación de objetivos.

En operativos de este tipo, factores como la velocidad, el estrés y la similitud de vehículos pueden derivar en decisiones críticas con consecuencias irreversibles.

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Un caso que exige respuestas

La muerte de una profesional de la salud en estas circunstancias ha generado exigencias de justicia y mayor claridad por parte de las autoridades. Más allá de la persecución inicial, el foco ahora está en determinar cómo ocurrió el error y qué medidas se tomarán para evitar que un caso similar se repita.

Mientras la investigación avanza, este hecho se suma a la lista de incidentes que evidencian los desafíos en materia de seguridad pública y el impacto que pueden tener las fallas operativas en la vida de ciudadanos ajenos a los hechos delictivos.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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