Por desabasto de medicinas, PRI impulsa deducción total con receta y acusa golpe al gasto familiar

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/ 10 abril 2026
    Por desabasto de medicinas, PRI impulsa deducción total con receta y acusa golpe al gasto familiar
    En el planteamiento, la bancada priista sostuvo que cambios aplicados desde 2019 al modelo de compras consolidadas generaron fallas en la cadena de suministro. ESPECIAL
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La bancada sostiene que el problema arrastra fallas desde 2019 y que la medida busca reconocer el gasto en salud como una carga no opcional.

CDMX.- Ante el desabasto persistente de medicamentos en el sistema de salud pública, senadoras y senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentaron una iniciativa para reformar el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con el fin de permitir la deducción total de medicamentos adquiridos con prescripción médica.

Las y los legisladores señalaron que millones de familias han tenido que cubrir con recursos propios tratamientos básicos ante la falta de insumos en hospitales públicos, lo que, afirmaron, ha incrementado el gasto de bolsillo y presionado la economía de hogares de ingresos medios y bajos.

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La propuesta busca que los medicamentos con receta médica puedan deducirse sin quedar sujetos al límite global de deducciones personales, al considerar que el gasto en salud no debe tratarse como una erogación opcional.

En el planteamiento, la bancada priista sostuvo que cambios aplicados desde 2019 al modelo de compras consolidadas generaron fallas en la cadena de suministro, con un impacto que, indicaron, derivó en millones de recetas no surtidas entre 2021 y 2023.

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También mencionaron que se han registrado faltantes de medicamentos esenciales, como oncológicos, insulinas y anticonvulsivos, lo que, afirmaron, ha obligado a pacientes y familiares a buscar alternativas fuera del sistema público.

Las y los priistas argumentaron que el derecho a la salud reconocido en el artículo 4º constitucional se debilita cuando el Estado no garantiza el suministro de medicamentos, porque traslada la carga económica a las familias y afecta su capacidad contributiva.

Añadieron que la iniciativa se presenta como una respuesta fiscal con sustento social, al señalar que la medida pretende atender una situación que continúa afectando a millones de personas ante la falta de medicamentos en instituciones públicas.

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