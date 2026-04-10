Sheinbaum advierte por trata y activa campaña con vigilancia permanente en Mundial

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que hay una campaña activa y vigilancia permanente de seguridad en el marco de la Copa Mundial FIFA 2026, con acciones orientadas a prevenir la trata de personas, además de otros delitos que pudieran presentarse durante el torneo. Durante la conferencia matutina de este viernes 10 de abril, la mandataria señaló que la estrategia no se limita a la protección de visitantes y asistentes, sino que incluye componentes específicos para atender riesgos vinculados con explotación y delitos relacionados con el flujo turístico.

“Hay una campaña y hay vigilancia en torno a la estrategia de seguridad, que no solamente es la protección de los visitantes, sino también temas de trata y otros temas de delitos que pudieran presentarse”, dijo la Presidenta.

Sheinbaum indicó que en esta estrategia participan la Fiscalía General de la República (FGR), las fiscalías de los estados donde se desarrollarán principalmente los partidos, así como las secretarías de Seguridad estatales, además de organizaciones que colaboran en el contexto del torneo.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), SINTRATA, A.C. y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, con el apoyo de Uber, lanzaron una campaña denominada MUNDIAL SIN TRATA. La iniciativa fue presentada ayer y busca promover la identificación y el reporte seguro de posibles casos de trata de personas durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, especialmente en entornos asociados al turismo. La campaña llama a canalizar reportes a la Línea Nacional contra la Trata de Personas del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, al número 800 55 33 000, en el marco de la coordinación anunciada para el evento.

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