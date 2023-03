Si bien el exmandatario no forma parte de la competencia mundial de automovilismo, es decir no es parte de los equipos, sí forma parte de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), entidad que organiza, regula y administra el deporte, como presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad.

Carlos Piña además realizó un análisis de la tendencia #F1WorksWithNarcos y el contenido que contiene, en su mayoría acusaciones a Calderón sobre conocer lo que hacía y trabajar en conjunto con García Luna en el tráfico de drogas y sobornos; así como de la llamada “guerra contra el narco”.

Para que después la misma cuenta pro 4T, acusara a Felipe Calderón de ser ‘responsable’ en caso de pasarle “algo a mi familia o a mí. Desde que subió este tweet ya me amenazaron más de 5 infiltrados de muerte y me dicen que ya están hackeando mi cuenta y que van a buscar a mi familia y luego a mí. Tengo miedo, pero no me van a callar...”.