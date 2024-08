¿Por qué es tan difícil resistirse a los alimentos ultraprocesados?

Los sujetos no lo saben, pero su trabajo es ayudar a responder algunas de las preguntas más acuciantes en nutrición: ¿Los alimentos ultraprocesados son perjudiciales para la salud? ¿Son un factor importante del aumento de peso y la obesidad? ¿Y por qué es tan fácil comerlos de más?

Eran las 9:00 a.m. de un viernes de marzo y Ernest Jones III tenía hambre.

Los alimentos ultraprocesados engloban una amplia gama de alimentos y bebidas elaborados con métodos e ingredientes que no se suelen utilizar ni se pueden encontrar en la cocina casera. Los refrescos, las carnes procesadas y los yogures de sabores forman parte de esta categoría, al igual que la mayoría de los cereales para el desayuno, los panes empaquetados y las leches vegetales.

Una segunda hipótesis, dijo Hall, es que los alimentos ultraprocesados suelen contener muchas calorías por bocado. Y como pueden saciar menos que los alimentos no procesados, es posible que se consuman más de manera inconsciente para llegar a saciarse.

Después de comer papas fritas saladas, “el cerebro dice: ‘Dios mío, necesitamos otro bocado’”, aunque “el estómago diga: ‘Por favor, no lo hagas, estamos muy llenos’”, dijo Tera Fazzino, profesora adjunta de Psicología en la Universidad de Kansas. Fazzino definió el término utilizado para describir este fenómeno, denominado hiperpalatabilidad.

Pero el estudio era pequeño y no se había replicado, dijo Hall. Tampoco explicaba por qué la gente tiende a comer en exceso alimentos ultraprocesados.

Según Nestle, los investigadores no habían analizado antes cómo podían influir los alimentos ultraprocesados en el consumo de calorías y el aumento de peso y la respuesta era relevante para una gran parte de los estadounidenses. Además, se controló rigurosamente la dieta de los participantes durante un mes, algo que no se hace en la mayoría de los estudios sobre nutrición.

En esa investigación, 20 adultos vivieron en los NIH y pasaron dos semanas siguiendo una dieta elaborada con alimentos ultraprocesados y otras dos con una preparada a partir de alimentos no procesados. Ambas dietas tenían niveles de nutrientes similares y se indicó a los participantes que comieran tanto o tan poco como quisieran.

Jones extrañaba beber té caliente y comer palomitas caseras cuando hacía los deberes por las tardes y le habría gustado un Jolly Rancher o un bollo de miel de vez en cuando. A veces se le antojaba un refresco, que, a pesar de ser uno de los principales productos ultraprocesados en Estados Unidos, no formaba parte del estudio.

Le costó acostumbrarse a vivir en los NIH. Jones fue el único participante del estudio que estuvo en los NIH durante su estancia; los investigadores no tienen espacio ni personal para alojar a más de uno o dos sujetos a la vez. Además, no se le permitía picar ni tomar cafeína, ya que puede afectar al metabolismo, dijo Hall, y las preferencias de las personas en cuanto a la crema del café y los edulcorantes complicarían las cosas. El alcohol también estaba prohibido.

“Era lo único que me hacía pensar: ‘No sé si quiero hacer esto’”, dijo Jones.

Cada semana, las características de las comidas cambiaban, dependiendo de lo que los especialistas estuvieran investigando. Una semana, todo eran alimentos no procesados, como yogures sin azúcar, frutos secos, bacalao al horno, ternera salteada, arroz y muchas verduras.

Jones no conocía las básculas del sótano ni sabía que el número de calorías que consumía era la clave del estudio. Tampoco se le permitía ver su peso, por temor a que pudiera influir en lo que comía.

Todos los días a las 6:30 a.m., una enfermera tocaba la puerta de la habitación de Jones para despertarlo, tomarle la tensión arterial y pesarlo.

LO QUE PODRÍA DECIRNOS ESTE ESTUDIO

Josiemer Mattei, profesora asociada de Nutrición en la Facultad de Salud Pública T. H. Chan de Harvard, dijo que si el estudio aclara por qué los alimentos ultraprocesados pueden provocar un aumento de peso involuntario, los resultados podrían ayudar a orientar las políticas de nutrición. Mattei dijo que, por ejemplo, los legisladores podrían desarrollar etiquetas para ciertos alimentos con el fin de advertir sobre sus posibles riesgos para la salud.

La categoría de ultraprocesados incluye tantos alimentos y bebidas que no es práctico —y quizá tampoco necesario— que la mayoría de la gente los evite todos, dijo Hall.

Pero si el estudio sugiere que algunos de estos alimentos provocan un aumento de peso porque están repletos de calorías o diseñados para ser extremadamente sabrosos, estos hallazgos pueden ayudar a distinguir qué alimentos se pueden comer y cuáles es más importante evitar, dijo Hall. Los fabricantes podrían utilizar esta información para elaborar alimentos procesados con menos probabilidades de aumentar de peso, dijo, por ejemplo reduciendo el sodio o el azúcar, o añadiendo fibra, que aporta volumen sin añadir calorías.

Sin embargo, Carlos Monteiro, epidemiólogo nutricional de la Universidad de São Paulo en Brasil, quien definió el término alimentos ultraprocesados junto con sus colegas en 2009, se muestra escéptico ante la posibilidad de que las empresas introduzcan de buen grado estos cambios. Hacer un producto menos irresistible, por ejemplo, podría reducir sus ganancias, dijo.

Sin embargo, Hall cree que vale la pena intentar que los alimentos ultraprocesados sean menos nocivos, en parte porque es poco probable que los estadounidenses tengan el deseo o el tiempo de volver a hacer todo desde cero, dijo.

La familia de Hall come muchos alimentos no procesados, pero los nuggets de pollo y las pizzas congeladas todavía son ocasionales en su casa. Son fáciles de preparar y sus hijos pequeños los disfrutan. “No quiero que los nuggets de pollo dejen de ser una opción”, dijo.

Reconoce que habrá que seguir investigando para saber cómo afectan estos alimentos a la salud antes de poder modificarlos para que no provoquen un aumento de peso.

“Suena a castillos en el aire”, dijo. Pero, añadió, “creo que hay una posibilidad real de conseguirlo”. c. 2024 The New York Times Company