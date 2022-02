¿Por qué Ucrania es importante? Lo que debes saber sobre la crisis con Rusia

Situada en uno de los extremos de Europa y a miles de kilómetros de Estados Unidos, la relevancia de Ucrania se extiende mucho más allá de sus fronteras.

Primero y ante todo, una invasión rusa trastornaría la vida de 44 millones de ucranianos. Sin embargo, su destino tiene grandes implicaciones para el resto de Europa, la salud de la economía global y el lugar de Estados Unidos en el mundo.

Una invasión incrementaría los temores sobre la seguridad de otros países que formaron parte de la Unión Soviética en Europa del Este. Aumentaría la preocupación sobre la fortaleza del orden internacional después de 1989 y la capacidad de Estados Unidos para influir en ella. Además, pondría en riesgo el alza de los precios de los combustibles en todo el mundo.

¿Por qué a Rusia, EU y Europa

les importa tanto Ucrania?

Tanto Rusia como el Occidente ven a Ucrania como una solución reguladora contra el otro.

Rusia considera a Ucrania dentro de su esfera natural de influencia. La mayor parte del país fue parte del Imperio ruso durante siglos, muchos ucranianos hablan el ruso como lengua nativa y el país formó parte de la Unión Soviética hasta obtener su independencia en 1991.

Rusia se desconcertó cuando un levantamiento en 2014 remplazó al presidente de Ucrania, que mantenía buenas relaciones con Rusia, por un gobierno con inclinaciones claras hacia Occidente.

La mayoría de las antiguas repúblicas soviéticas y aliados en Europa ya se han unido a la Unión Europea o a la OTAN. El alejamiento de Ucrania de la influencia rusa se sintió como el último clavo en el ataúd del poder ruso en Europa del Este.

Para Europa y Estados Unidos, Ucrania es importante en parte porque lo consideran como un emisario de su propia influencia y de las intenciones rusas en el resto de Europa. Ucrania no es parte de la Unión Europea ni de la OTAN. Sin embargo, recibe apoyos militares y financieros considerables de Europa y Estados Unidos. Si Rusia lo invade, indicaría que Moscú se podría sentir empoderado a elevar las tensiones con otras antiguas repúblicas soviéticas que ahora son miembros de la alianza occidental, como Estonia, Letonia y Lituania.

Cualquier incursión rusa también representaría una mayor amenaza para el dominio estadounidense sobre los asuntos mundiales. Al ganar la Guerra Fría, Estados Unidos estableció una gran influencia sobre el orden internacional, pero esa influencia ha menguado durante la década pasada y una invasión rusa podría acelerar ese proceso. Si logra volver a darle fuerza a la OTAN, Estados Unidos podría tener la esperanza de lentificar ese proceso o incluso revertirlo.

¿Rusia no había invadido

ya partes de Ucrania?

Sí. Tras el levantamiento de 2014, tropas rusas que vestían uniformes sin identificaciones invadieron Crimea, una península de importancia estratégica en el mar Negro. En un referendo considerado como ilegal por la mayoría de los países del mundo, la región votó con una abundante mayoría para anexarse a Rusia.

Posteriormente en 2014, separatistas prorrusos respaldados por tropas, equipo y armamento ruso capturaron partes del este de Ucrania, lo que generó dos repúblicas rebeldes (las regiones de Donetsk y Lugansk) que permanecen sin ser reconocidas por ningún otro Estado.

La lucha continúa en la actualidad entre el Estado ucraniano y los separatistas. Para muchos ucranianos, la amenaza de una mayor intervención rusa en Ucrania es tan solo el capítulo más reciente de una guerra inconclusa de ocho años. Y es posible que esa guerra continúe, ya sea que Rusia invada en los próximos días o no.

¿Cómo podrían detener

otra invasión rusa?

Ucrania podría prometer renunciar a cualquier esfuerzo de unirse a la OTAN o cumplir con un par de acuerdos de paz que nunca entraron en vigor, firmados en 2014 y 2015, y que fueron considerados como favorables para Rusia.

Bajo estos acuerdos, conocidos como los Acuerdos de Minsk, los dos territorios separatistas se volverían a anexar a Ucrania, pero solo en un sistema federal que pudiera darles a los territorios el poder de veto sobre la política exterior ucraniana.

No obstante, las manos del gobierno ucraniano están atadas, al menos a corto plazo. Abandonar las aspiraciones de la OTAN iría en contra de la Constitución de Ucrania. Y una encuesta en diciembre reveló que tres cuartas parte de los ucranianos rechazan por completo llevar a cabo los Acuerdos de Minsk o quieren que los mismos se enmienden.

Estados Unidos y Europa tienen más ases bajo la manga. Washington podría sacar a las instituciones financieras más grandes de Rusia del sistema financiero global, lo que afectaría a la economía rusa. Alemania podría detener la implementación del Nord Stream 2, un gasoducto nuevo de gran importancia que transportará gas ruso a Europa. El Reino Unido podría poner restricciones a los oligarcas rusos con propiedades y activos en el país.

Y también está la vía diplomática: el Kremlin insiste en que esta crisis no es solo sobre Ucrania, sino también acerca de la presencia militar de la OTAN en Europa del Este, que el presidente ruso, Vladimir Putin, describe como una amenaza existencial a la seguridad de Rusia.

Putin desea que la OTAN se retire de la región y que garantice que ni Ucrania ni ningún otro país se unirán nunca a la alianza. El presidente estadounidense, Joe Biden, reitera que Estados Unidos está listo para seguir las conversaciones, pero que permanecerá comprometido con la idea de que cada país desde ser libre de elegir sus propias alianzas.

¿Por qué Ucrania

es tan vulnerable?

Aunque recibe dinero y armamento de Occidente, Ucrania no es en realidad un miembro de la OTAN y por lo tanto no puede contar con apoyo militar estadounidense y de aliados de Estados Unidos de manera directa. Su Ejército, aunque ha recibido cientos de millones de dólares en ayuda de Occidente en los últimos años, aún no se compara con el de Rusia.

Además, está rodeado de aliados y emisarios rusos y de la propia Rusia. Tropas rusas están agrupadas en grandes números no solo a lo largo de la frontera este de Ucrania con Rusia, sino también a lo largo de la frontera con Bielorrusia, a tan solo 80 kilómetros al norte de Kiev, la capital ucraniana. Las tropas rusas también están estacionadas en Transnistria, una pequeña y no reconocida unidad territorial autónoma de Moldavia, al oeste de Ucrania. Si las tropas rusas invaden algunas o todas estas ubicaciones, el Ejército de Ucrania podría ser llevado hacia sus límites y quizás no sería capaz de organizar una defensa efectiva.

Los aliados posibles como Alemania podrían también ser cautelosos de tomar medidas económicas para desalentar a Rusia. Europa tiene una alta dependencia del combustible ruso y Rusia es un importante socio comercial de Alemania.

¿posibles efectos económicos

de una invasión?

Las rutas de algunos de los principales proveedores de grano del mundo atraviesan el mar Negro, que tiene fronteras en Rusia y en Ucrania, dos grandes productores de trigo. La acción militar podría interrumpir la producción y distribución de grano, lo que elevaría los costos de los alimentos para los consumidores de todo el mundo.

Rusia suministra alrededor de un tercio del gas de Europa, la mayoría del cual se envía a través de Ucrania en la actualidad. Cualquier interrupción en cualquiera de los extremos de esa cadena de suministro obligaría a los países europeos a buscar combustible en otro lado, lo que es muy probable que genere el aumento de los precios del petróleo en el mundo.

¿Es seguro que habrá una invasión?

No necesariamente.

Estados Unidos y otros países afirman que una invasión es posible en cuestión de algunos días y han desalojado personal de la capital ucraniana como parte de los preparativos. Sin embargo, Ucrania y Estados Unidos podrían todavía implementar medidas para tranquilizar a Rusia. E incluso Rusia podría evitar una invasión.

El daño económico de las sanciones de Occidente y el saldo potencial de muertes de una guerra extendida en Ucrania podrían ser un costo demasiado grande como para que Moscú lo tolere.