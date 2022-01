Porfirio Muñoz Ledo se destapa como próximo embajador en Cuba

Porfirio Muñoz Ledo, ex diputado y competidor por la dirigencia nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se autodestapó como próximo embajador de México en Cuba tras ser designado desde Palacio Nacional.

En una entrevista concedida a la periodista Elisa Alanís para el medio Milenio, fue el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, en nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el encargado de realizar la invitación desde el pasado mes de octubre.

“Fui invitado por el ciudadano presidente la última semana de octubre y acepté, que quede bien claro. Ya lo que ocurra después no depende de mí, hay que preguntarle al Ejecutivo, no a mí”, aseguró el también ex dirigente de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

Detalló que aceptó este cargo diplomático (que podría convertirse en el tercero de su vida) “porque estaría ganando mucho mi salud” y por el afecto que le tiene a Cuba, país con el que López Obrador mantiene una estrecha amistad.

En cuanto recibió esta noticia, Muñoz Ledo comenzó a reunirse con los titulares de dependencias federales, como Turismo, Economía y Cultura, para prepararse y conocer la agenda bilateral con la isla. Debido a este trabajo de tres meses, se dijo confundido por el nulo avance que tiene su nombramiento.

“He trabajado tres meses intensamente, tengo la información sobre Cuba hasta el nombre de los embajadores acreditados y me he entrevistado con miembros del gobierno. Me he preparado concienzudamente. No lo han confirmado, no lo sé por qué”, declaró.

Cabe recordar que apenas el pasado 17 de enero, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que AMLO realizó 15 designaciones para representar a México en el exterior. La polémica creció con tres nombres en particular: Claudia Pavlovich, Pedro Salmerón y Carlos Miguel Aysa.

No obstante, durante la conferencia de prensa matutina de este 20 de enero, el mandatario federal indicó que en los próximos días hará rectificaciones y nuevos nombramientos a cargos para incorporarse al Servicio Exterior Mexicano. Probablemente diga el de Porfirio Muñoz Ledo.

Durante la entrevista, el político mencionó que en caso de dialogar con López Obrador, con quien no mantiene relación desde que dejó la presidencia de la Cámara de Diputados en 2020, sería algo “importante” para ambos.

Esta declaración resaltó entre las demás, pues en los últimos meses se ha visto un distanciamiento entre los dos debido a ciertas críticas y roces. El pleito escaló al grado de que Muñoz Ledo aceptó integrarse al equipo de trabajo de Movimiento Ciudadano (MC), aún como militante de Morena.

Sobre ello, destacó que no es miembro de la oposición, sólo un “ciudadano libre, republicano y demócrata” a quien la derecha está utilizando para golpear a la Cuarta Transformación (4T), aunque dijo que no lo permitiría.

“Soy crítico de las cosas en las que no estoy de acuerdo porque lo he sido siempre yo quiero que se entienda por eso te he contado a mi vida. Con todos los presidentes, con todos mis jefes he sido crítico (...) no soy un miembro de la oposición, soy actor de un movimiento que se supone coincide con este gobierno, y no las digo (las críticas) desde afuera, las digo desde dentro”, afirmó.

Finalmente, luego de hacer un breve recuento de su vida política, decidió hablar de las próximas elecciones federales, y auguró que el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, estará en la boleta el próximo 2024, ya sea a favor del “gobierno o por la oposición”.

“(López Obrador) está creando candidatos alternos y están soltando la pelota para que haya más competencia interna (...) Me gustaría que hubiera más competencia adentro, como lo peleamos en el 88?, sentenció.

