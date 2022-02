Predominan funcionarios en defensa de reforma eléctrica

CDMX.- Con 11 de 19 foros del parlamento abierto de la reforma eléctrica concluidos, dicho ejercicio llegó a la mitad del camino entre acusaciones de conflictos de intereses entre los defensores de la propuesta del presidente López Obrador y la oposición.

Hasta ahora, han participado 56 ponentes a favor y en contra de la iniciativa presidencial.

Tras un análisis de los perfiles, se constató que 20 de los 28 ponentes que han defendido el proyecto, es decir, 71%, son empleados del gobierno federal, lo que ha provocado denuncias de las bancadas del PRI, PAN y PRD.

22 de los 28 ponentes que se han manifestado en contra de la propuesta, el 78%, han sido empresarios, asesores de empresas y “consejeros independientes”.

En la convocatoria para los parlamentos, aprobada por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) el pasado 5 de enero, se estableció que los participantes serían organizaciones académicas, entidades públicas, la sociedad civil, científicos, ambientalistas “y todos los interesados”; sin embargo, únicamente 14 de los 56 participantes representan a esos sectores.

De los 28 ponentes que se han posicionado a favor de la reforma eléctrica que impulsa Morena, 20 son empleados del gobierno, entre ellos el director de la CFE, Manuel Bartlett, pero también Héctor Cuapio, representante del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm); Gabriela Reyes, directora de Aprovechamiento Sustentable de la Energía, de la Secretaría de Energía; Adrián Olvera, director general de CFE Generación V; Ricardo Mota Palomino, director general del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace); Mario Morales, director general de CFE Intermediación, así como Martín Mendoza Hernández, director general de CFE Suministrador de Servicios Básicos, entre otros.

“La convocatoria permitió a los grupos parlamentarios proponer a sus ponentes, pero el bloque oficialista no encontró propuestas de académicos que defendieran su bodrio, no encontró propuestas de ambientalistas, no encontró propuestas de científicos, no encontró a representantes de la sociedad civil, solamente encontró su nómina, los que cobran por defender una posición”, denunció el diputado panista Jorge Triana.