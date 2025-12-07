Masacre irrumpe celebración en Guanajuato: cuatro personas asesinadas en Valle de Santiago

VALLE DE SANTIAGO, GTO.- Cuatro personas fueron asesinadas y siete más resultaron lesionadas luego de que un grupo armado irrumpiera en una fiesta familiar la noche de este sábado en un domicilio de la colonia 20 de Noviembre, informaron autoridades de seguridad.

El ataque ocurrió alrededor de las 19:30 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Durango, donde una familia celebraba cuando varios individuos ingresaron al inmueble y abrieron fuego directamente contra los asistentes.

Las detonaciones se mezclaron con la música del festejo y los gritos de las víctimas que pedían auxilio, de acuerdo con versiones de testigos. Tras los disparos, vecinos de la zona alertaron al Sistema de Emergencias 911, mientras los heridos comenzaron a ser trasladados por sus propios medios a hospitales cercanos.

Entre las personas agredidas se encontraban hombres y mujeres, tanto jóvenes como adultos, quienes participaban en la reunión familiar. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las víctimas.

Los cuatro fallecidos quedaron tendidos en el interior del domicilio, alrededor de múltiples casquillos percutidos, los cuales fueron asegurados por peritos forenses, quienes apoyaron al Ministerio Público en las primeras diligencias de la investigación.

La zona fue resguardada por elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y la Guardia Nacional, en tanto agentes de la Fiscalía General del Estado iniciaron la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el móvil del ataque.

Este hecho se convirtió en la tercera masacre registrada en Guanajuato en la primera semana de diciembre de 2025. El miércoles pasado, cuatro hombres fueron asesinados y posteriormente calcinados en la comunidad San Luis del Jánamo, en el municipio de Irapuato, mientras que el viernes, cuatro jóvenes fueron ejecutados en el bulevar Degollado, en Pénjamo.

La serie de ataques ha generado nuevamente alarma en la entidad, una de las más golpeadas por la violencia ligada a grupos delictivos, mientras autoridades estatales y federales mantienen operativos de seguridad en distintos municipios. Con información de El Universal