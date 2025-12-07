Luto en el Senado: fallece brazo derecho de Adán Augusto en la Jucopo

    Luto en el Senado: fallece brazo derecho de Adán Augusto en la Jucopo
    El Senado de la República lamentó la pérdida de uno de sus colaboradores en un momento clave de la actividad legislativa. /FOTO: ESPECIAL

El Senado de la República confirmó el deceso del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, quien mantenía una estrecha relación con la coordinación

CDMX.- Este domingo se dio a conocer el fallecimiento de Miguel Ángel Chico Herrera, quien se desempeñaba como secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, informaron autoridades de la Cámara Alta.

La noticia fue confirmada por la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, quien lamentó públicamente el deceso del funcionario, sin que hasta el momento se hayan precisado las causas de su muerte.

“Lamento profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Chico Herrera, compañero Secretario Técnico de la JUCOPO en el @senadomexicano, comprometido y dispuesto al trabajo por el pueblo de México. Mi solidaridad con sus familiares, amistades y seres queridos. Que descanse en paz”, escribió Castillo Juárez en su cuenta oficial de X.

Diversos legisladores expresaron también sus condolencias a través de redes sociales, donde destacaron la trayectoria y el trabajo institucional que Chico Herrera desarrolló dentro del Senado de la República.

Miguel Ángel Chico Herrera era considerado un colaborador cercano del coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado y presidente de la Jucopo, Adán Augusto López Hernández, con quien mantenía una relación de trabajo constante.

Desde su cargo como secretario técnico, participó en los procesos de organización interna, acuerdos legislativos y tareas de enlace entre los distintos grupos parlamentarios que integran la Cámara Alta.

Hasta el momento, la Mesa Directiva del Senado no ha informado sobre homenajes oficiales ni sobre los actos protocolarios que se realizarán en memoria del funcionario.

El Senado de la República lamentó la pérdida de uno de sus colaboradores en un momento clave de la actividad legislativa y expresó sus condolencias a la familia del servidor público. Con información de El Universal

