Luto en el Senado: fallece brazo derecho de Adán Augusto en la Jucopo

CDMX.- Este domingo se dio a conocer el fallecimiento de Miguel Ángel Chico Herrera, quien se desempeñaba como secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, informaron autoridades de la Cámara Alta.

La noticia fue confirmada por la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, quien lamentó públicamente el deceso del funcionario, sin que hasta el momento se hayan precisado las causas de su muerte.

“Lamento profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Chico Herrera, compañero Secretario Técnico de la JUCOPO en el @senadomexicano, comprometido y dispuesto al trabajo por el pueblo de México. Mi solidaridad con sus familiares, amistades y seres queridos. Que descanse en paz”, escribió Castillo Juárez en su cuenta oficial de X.

Diversos legisladores expresaron también sus condolencias a través de redes sociales, donde destacaron la trayectoria y el trabajo institucional que Chico Herrera desarrolló dentro del Senado de la República.

Miguel Ángel Chico Herrera era considerado un colaborador cercano del coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado y presidente de la Jucopo, Adán Augusto López Hernández, con quien mantenía una relación de trabajo constante.